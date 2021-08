Detmerode

Feuer in Detmerode: Aus noch ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zu Freitag mehrere Müllcontainer in Brand. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Dennoch entstand ein nicht geringer Schaden: Drei Tonnen sind zerstört worden und auch der Stellplatz ist in Mitleidenschaft gezogen worden.

Es passierte in der Konrad-Adenauer-Straße/ Ecke Theodor-Heuss-Straße um 0.53 Uhr. Drei aufmerksame Zeugen entdeckten schon von weitem den Flammenschein und alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Das Feuer zerstörte ein Papiercontainer und zwei Biotonnen

Die Einsatzkräfte waren wenige Minuten später vor Ort und löschten die Flammen. Nachdem sich die Rauchschwaden verzogen hatten, wurde das Ausmaß des Feuers sichtbar. Insgesamt waren ein Papiercontainer und zwei Biotonnen den Flammen zum Opfer gefallen und völlig zerstört worden. Die Stellplatzverkleidung wurde ebenfalls beschädigt. Eine Schadensermittlung findet derzeit statt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen.

Die Polizei Wolfsburg fragt: Wer hat was beobachtet?

Von daher suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen zwischen Mitternacht und 0.53 Uhr beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zur Brandursache geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Tel. 05361/4646-0.

Von der Redaktion