Feuer am Kiebitzweg: Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Kiebitzweg in Wolfsburg geht die Polizei Wolfsburg von Brandstiftung aus. Das Feuer am 2. Weihnachtsfeiertag hatte zwei Verletzte und 50 000 Euro Schaden zur Folge. Brandexperten der Polizei untersuchten den Keller des Gebäudes. Demzufolge scheide ein technischer Defekt als Ursache des Feuers aus. „Die Ermittler kommen zu dem Ergebnis, dass als Brandursache Brandstiftung vorliegt“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Wer hat verdächtige Personen am Kiebitzweg bemerkt?

Die Ermittler suchen weiterhin Hinweise zu möglichen Tätern. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen am 2. Weihnachtsfeiertag zwischen 13 Uhr und 15.51 Uhr im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses beobachtet haben. Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße unter Tel. 05361-46460 entgegen.

Bildergalerie vom Großeinsatz am Kiebitzweg:

Zur Galerie Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und konnte die Bewohner aus dem verrauchten Gebäude retten.

Feuerwehr rettete 15 Hausbewohner über Drehleitern

Bei dem Feuer hatte sich im Treppenhaus sowie in mehreren Wohnungen giftiger Qualm ausgebreitet. Fünf Bewohner konnte die Feuerwehr mit Fluchthauben durch das Treppenhaus retten, für 15 weitere Menschen, darunter ein Säugling, blieb nur der Weg über die Drehleitern. In einem Linienbus der WVG untersuchten Rettungskräfte 27 Bewohner, von denen zwölf zur weiteren Untersuchung in die Kliniken in Wolfsburg und Gifhorn gebracht wurden. Bei zwei von ihnen bestätigte sich der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.

Großaufgebot an Feuerwehrleuten und Rettungskräften

38 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Vorsfelde waren bei dem Brand im Einsatz. Außerdem wurde wegen der zunächst unklaren Zahl an Verletzen mehr als ein Dutzend Rettungswagen auch aus umliegenden Landkreisen angefordert. Immerhin konnten noch am Abend die meisten Bewohner wieder ins Haus zurückkehren. Laut Neuland blieben alle Wohnungen von Brand- oder Löschwasserschäden verschont.

Von der Redaktion