Mit einem Festakt wurde am Donnerstagabend die Phaenomenale 2020 im Phaeno eröffnet. Das „Smart Culture Festival“ findet bis zum 1. Oktober quer durch den Innenstadtbereich bis hin zum Schloss Wolfsburg statt. Die neunte Phaenomenale präsentiert sich in einem ganz neuen Gewand.

Für einige Zeit war gar nicht klar, ob das Festival in diesem Jahr überhaupt stattfinden wird. „Mitten in den Vorbereitungen wurden wir von der Corona-Krise getroffen“, erklärte Digital- und Kulturdezernent Dennis Weilmann. Dann hatte man sich überlegt, dass die Phaenomenale auf jeden Fall stattfinden sollte. Dabei wurde das Festival fast neu erfunden.

Auch wegen Corona ist die Phaenomenale noch digitaler geworden

Zwar hatte die Phaenomenale schon immer einen digitalen Schwerpunkt. Dieser kommt in diesem Jahr aber besonders in den Fokus. Die Eröffnungsreden wurden per Live-Stream im Internet übertragen. Auf der Website des Planetariums gibt es täglich das virtuelle Quiz „Phiz“. Während der Eröffnungsveranstaltung fand am anderen Ende der Porschestraße an der Bar Superleggera ein digitales Graffiti-Event statt.

Die phaenomenale Eröffnunsgfeier in Bildern:

„Wir bieten den Bürgern die Möglichkeit, an dem Thema Digitalisierung teilzuhaben“, betonte Weilmann. Das Festival repräsentiere die Stadt und die Institutionen sehr gut und habe eine regionale Strahlkraft.

„Dass Björn Thümler die Schirmherrschaft übernommen hat, unterstreicht die Bedeutung der Phaenomenale“, erklärte Bürgermeister Ingolf Viereck. Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur war allerdings verhindert und musste ebenso wie Oberbürgermeister Klaus Mohrs kurzfristig absagen.

„Das Festival hat ein anspruchsvolles, sehr dynamisches Programm“

Das Festival habe ein „anspruchsvolles, sehr dynamisches Programm“, lobte Benita von Maltzahn, Leiterin Volkswagen Cultural Engagement, die die Gäste im Namen des Hauptsponsors Volkswagen begrüßte. Besonders das Spannungsfeld zwischen Kultur und Technologie fasziniere sie.

Hausherr Michel Junge freute sich sehr, dass er endlich mal wieder eine große Veranstaltung im Haus hatte. „Die erste Phaenomenale wurde auch hier eröffnet“, erklärte er. Das Phaeno ist mit drei eigenen und einem Gemeinschaftsprojekt mit der Städtischen Galerie beteiligt. Das Festival sei ein wichtiges Zeichen, gerade wo „Kunst, Kultur und Bildung an den Rand gedrückt wurden von der Pandemie“.

Phaeno: Tablet-Zauberer zeigte erstaunliche Tricks

Im Anschluss an die offiziellen Reden gab es noch einen faszinierenden Vortrag von Andreas Axmann. Der Tablet-Zauberer zeigte erstaunliche Tricks. So verwandelte er nicht nur ein iPad in eine Tageszeitung. Er nutzte das Tablet auch als 3D-Drucker aus dem dann ein sehr langer Holzstab heraus kam. Oder er goss echte Milch aus einem Glas in eine Kaffeetasse, die nur auf dem Display existierte.

Im Anschluss gab es eine kleine Feier unter dem Phaeno zwischen den Kunst-Beiträgen für die Phaenomenale in Anwesenheit der Künstler, die ihre Arbeiten erläuterten. Diese sind – wie viele andere in diesem Jahr auch – jederzeit öffentlich zugänglich.

Von Robert Stockamp