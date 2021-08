Festival-Atmosphäre mit Dr. Motte vor der Esplanade

Wolfsburg

Tech-House, Deep-House und Kult-DJ Dr. Motte – die Stimmung in der Wielandstraße hätte am Samstagabend kaum besser sein können. Etwas ungewohnt war die Atmosphäre bei der Esplanade-Open-Air-Veranstaltung anfangs zwar schon, aber die rund 400 Gäste waren hungrig aufs Feiern. Und so herrschte schnell Festival-Stimmung mitten in der Wolfsburger Innenstadt.

John Minus und Mitveranstalter Simon Jetzke stimmten die Gäste ab 18 Uhr ein. Und dann kam er: Matthias Roeingh, besser bekannt als Dr. Motte, Techno-Kult-DJ und Mitbegründer der legendären Loveparade von Berlin. Kein Mann der großen Worte. Warum auch? Die Leute wollten tanzen. Und er sorgte für die Musik. Da reichte es schon, wenn er bei Hits wie „Let The Sunshine In Your Heart“ die Faust in die Höhe streckte, und das Publikum vor der Bühne brach in Jubel aus. „Der ist echt tiefenentspannt, zeigt keinerlei Starallüren“, zeigte sich Esplanade-Chef Jan Schroeder durchaus beeindruckt.

Tanzen, Feiern – ein Traum!

Auch wenn die Bässe wegen der Auflagen nicht gerade laut dröhnen durften – die Polizei hatte den Pegel zu Beginn extra nochmal gemessen – und es irgendwie zu hell war, klopften die begeisterten Gäste Schroeder und Jetzke immer wieder beim Vorbeigehen dankbar auf die Schulter. Tanzen. Feiern. Mit Test aber ohne Maske – ein Traum für viele. Wobei die meisten Besucher die eigentliche Club-Zeit schon etwas länger hinter sich hatten. Der Altersdurchschnitt lag deutlich über 35. Aber schließlich ist ja auch Dr. Motte selbst schon 61 Jahre alt. So what?

Freiluft-Tanzfläche: Vor der Esplanade genossen die Gäste schon am frühen Abend die Musik – auch wenn es eigentlich viel zu hell war und die Bässe für Techno-Fans nicht wirklich laut genug dröhnen durften. Quelle: Roland Hermstein

Und auch die etwas Jüngeren hatten Spaß. „Ein echtes Kaliber, der Motte – das muss man einfach miterleben“, meinte Florian Kripstädt, 30 Jahre alt, aus Velpke. Und der Hehlinger Tom Lehmann, 24 Jahre, versicherte: „Ich höre alles an Musik, was gut ist – egal ob Hip-Hop, Techno oder Rolling Stones!“ Britta Weinberg, 36, und Dennis Richter, 43, aus Warmenau stießen auf die WAZ an. „Ich habe die Karten nämlich bei der Telefonaktion gewonnen – damit hätte ich nie gerechnet“, erzählten Britta Weinberg.

Richter, selbst DJ, war früher fürs Licht im Stardust verantwortlich und hatte Dr. Motte in den 1990er-Jahren auch „live“ unter der Siegessäule in Berlin erlebt. „Dass ich später mal auf einer Festzeltgarnitur sitze und Bier trinke, während der auflegt, hätte ich mir nicht träumen lassen.“

Jetzt ist allerdings erstmal Schluss mit Lustig, zumindest in der Esplanade: Ab sofort müssen Clubs und Bars nämlich schon ab einer Inzidenz von 10 schließen. „Dann machen wir eben Sommerpause“, sagt Jan Schroeder. Das vorläufige Abschiedsfest war jedenfalls ein voller Erfolg.

Von Andrea Müller-Kudelka