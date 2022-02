Wolfsburg

Der Konflikt in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben schon jetzt heftige Auswirkungen auf die Preise von Benzin und Öl – und hinzu kommt noch das Gas. Viele fürchten, dass das speziell für Wolfsburg deutlich spürbare Auswirkungen haben könnte, denn das VW-Werk hat gerade erst sein Kraftwerk von Kohle auf Gas umgestellt. Und das Kraftwerk ist der Hauptlieferant für die Fernwärme im Netz der LSW. Sorgt der Konflikt in der Ukraine also dafür, dass bald die Heizung kalt bleibt?

VW: Versorgung mit Erdgas gesichert

Ein Volkswagensprecher kommentiert auf WAZ-Nachfrage: „Volkswagen bezieht Erdgas aus dem deutschen Verbundnetz, welches den aktuellen deutschen Bedarf decken kann. Dementsprechend ist die Versorgung der Werke und der Kraftwerke und Heizhäuser mit Erdgas gesichert.“ Aus welchen Quellen die Lieferanten das Erdgas beziehen, liege bei ihnen, nicht bei VW. Trotzdem beobachte man weiterhin sehr sensibel die Situation, auch bezüglich möglicher Auswirkungen auf das gesamte Geschäft. „Wir hoffen weiterhin auf eine schnelle, friedliche Lösung des Konfliktes auf Grundlage des internationalen Rechts“, so der Sprecher.

LSW-Sprecherin Birgit Wiechert verweist darauf, dass die Herkunft der Energie, die die Stadtwerke Wolfsburg von unterschiedlichen Lieferanten beziehen, in den einzelnen Verträgen nicht geregelt sei – egal, ob sie sich auf Strom, Gas oder Fernwärme beziehen. Sie betont: „Die LSW liefert genau die Menge an Energie, die unsere Kunden benötigen.“ Aber die LSW selbst habe eben keinen Einfluss darauf, ob das Erdgas aus Russland stammt. „Als Energielieferant kauft die LSW die Energie bedarfsgerecht – entsprechend der Kundennachfrage – ein“, so die Sprecherin.

Energiemix bei der LSW

Die Kundennachfrage hat demnach offenbar auch Einfluss darauf, welchen Energiemix die LSW von den Lieferanten bezieht, denn Öko-Strom aus regenerativen Energiequellen bietet das Unternehmen für einen Euro Aufschlag pro Monat an. Die Fernwärme bezieht die LSW allerdings grundsätzlich von der Volkswagen Kraftwerk GmbH. „Sie wird nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt“, so Wiechert. Das heißt: Die Wärme, die bei der Erzeugung von Strom im Volkswagenwerk entsteht, dient dazu, das Wasser für Wolfsburgs Heizungen zu erhitzen.

Weder die LSW noch VW kaufen also ihr Gas direkt in Russland. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) versicherte am Donnerstag, dass die Versorgung für die nächsten Monate gesichert sei, auch wenn aus Russland überhaupt kein Gas mehr kommen würde. Die Preise auf dem Weltmarkt schossen allerdings erwartungsgemäß bereits am Donnerstag in die Höhe.

