Die Sommerferien starten am Donnerstag: Für Kinder und Jugendliche bietet die Stadt – angepasst an die Corona-Bedingungen zahlreiche Angebote an. Einen Überblick dazu gibt es unter www.ferien-wolfsburg.de. Nach Wochen des Ausnahmezustandes bringe die schönste Zeit des Jahres auch ein wenig Entlastung für die Familien, heißt es von Seiten der Stadt. Eltern könnten mit verlässlichen Betreuungsangeboten planen.

Angebote werden stetig aktualisiert

Anmeldungen sind auf der Homepage über die Anbieter möglich. Der Ferienkalender werde stetig weiter aktualisiert, da Anbieter auch kurzfristig ihre Angebote ergänzen oder neue einstellten. Die Start rechnet deshalb in den nächsten Tagen mit weiteren Angeboten. Einige Träger starten in diesem Jahr auch mit neuen Projekten, wie etwa die „Basketball-Sommercamps“ des TV Jahn oder der „3D-Druck und Konstruktion“ vom Wolfsburger Bildungshaus.

Ferienangebote für Grundschüler: Anmeldungen sind noch möglich

Für Grundschüler bietet der Evangelische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen Angebote an. „Die Anhebung der Gruppenstärke auf 50 Personen ist eine sehr gute Nachricht, insbesondere auch für die Familien, die auf der Warteliste standen. Es können nun alle angemeldeten Kinder teilnehmen“, so Marina Schütt, Koordinatorin des Ganztagsangebots. Kinder aus Familien, die durch die Corona-Pandemie besonders unter Druck geraten seien, soll die Teilnahme an den Ferienangeboten ermöglicht werden. Die Landeskirche übernehme die Finanzierung der Teilnahmebeiträge. Kurzfristige Anmeldungen seien eingeschränkt noch möglich.

Stadträtin: Kinder können wieder lernen und erkunden

Bei allen Angeboten gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Stadträtin Iris Bothe betont jedoch, dass das Angebot Kindern und Jugendlichen erlauben werde, in diesem Sommer, befreit zu spielen, zu lernen und zu erkunden. Sie dankt den beteiligten Trägern für ihre Geduld und Kreativität. Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik bedauert die Absage von vielen Ferienmaßnahmen mit Übernachtungen im In- und Ausland. Vielen Kindern und Jugendlichen gingen so wichtige Lern- und Erfahrungsräume verloren.

