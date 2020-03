Wolfsburg

In vielen Städten hat es diese schöne, mutmachende Aktion schon gegeben, jetzt zieht auch Wolfsburg nach: Heute um 20.10 Uhr ruft die Stadt zu „Fenster auf Applaus –Weil ihr trotz Corona für uns da seid“ auf. Dafür sind alle Wolfsburger aufgerufen, um 20.10 ihr Fenster zu öffnen und den vielen Rettungskräften, Verkäufern, Medizinern, Ordnungskräften zu applaudieren und ihnen so für ihren Einsatz in der Krise zu danken.

Der Aufruf im Wortlaut: „In dieser schwierigen Lage finden wir uns alle in Situationen wieder, die manchmal nur sehr schwer zu begreifen sind und von denen wir noch vor wenigen Wochen gedacht haben, sie seien nicht möglich. Es gab und gibt Entscheidungen, die unser aller Leben betreffen und in einem Maß einschränken, dass die meisten von uns so noch nicht erlebt haben. Und gerade weil es nun Regelungen wie Besuchs- und Betretungsverbote oder Kontakt- und Bewegungseinschränkungen gibt, sollte uns allen der Ernst der Lage bewusst werden“, heißt es in dem Aufruf.

Danke an alle Unverzichtbaren

Die Mitarbeitenden in Krankenhäuser und Kliniken, in Pflegeeinrichtungen und Lebensmittelgeschäften, in Bäckereien und Apotheken und all die anderen halten für uns gerade nicht nur den Laden am laufen, sondern geben gerade Alles, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Und deswegen müssen auch wir alles dafür tun, um ihnen zu helfen. Ja, wir müssen Abstand von einander halten – auch von unseren Liebsten. Und ja, wir müssen zu Hause bleiben.

Lasst uns gemeinsam Danke sagen. Dazu haben wir heute Abend die Möglichkeit. Macht mit bei „Fenster auf: Applaus - Weil ihr trotz Corona für uns da seid“. Sagt in eurer Nachbarschaft Bescheid und öffnet heute Abend, Samstag, 21. März, um 20.10 Uhr euer Fenster und applaudiert für alle, die für uns gerade im Einsatz sind.“

