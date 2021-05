Felgenklau in Wolfsburg geht weiter: Diebe schrauben Räder von Golf R ab

Wolfsburg

Die Täter waren schnell: Am Sonntag schraubten Unbekannte in Wolfsburg von einem schwarzen Golf R die Räder ab und machten sich mit ihrer Beute unerkannt aus dem Staub. Die Tatzeit lässt sich auf nur eine Stunde eingrenzen.

Der Besitzer hatte seinen VW an der K 114 im Bereich des Parkdecks West abgestellt. Unbekannte bockten zwischen 21.15 Uhr und 22.15 Uhr den Wagen auf, montierten die Räder ab und ließen das Auto auf Betonsteinen abgestellt zurück.

Offensichtlich bleibt der Räderklau für die Kriminellen attraktiv. In den vergangenen Wochen kam es wieder mehrmals zu Diebstählen in der ­VW-Stadt. Mitte Mai hatten Unbekannte in Detmerode die Räder eines VW Golf abgeschraubt, wenige Tage später stahlen Diebe die hochwertigen Felgen eines Golf GTI, der am VW Parkplatz abgestellt war. Mitglieder der Wolfsburger Felgenbande waren sogar trotz ihrer Verurteilung im vergangenen Jahr vor Haftantritt erneut auf frischer Tat ertappt worden. Als Konsequenz erwartet sie nun eine deutlich längere Haftstrafe.

Im Fall des aktuellen Räderklaus liegt der Schaden im vierstelligen Bereich. „Der Schaden, der durch den Diebstahl angerichtet wurde, dürfte sich auf 2500 Euro belaufen“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Wolfsburger Polizei unter Tel. (05361) 46460 entgegen.

Von der Redaktion