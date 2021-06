Nordstadt

Nicht schon wieder: In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in der Nordstadt einen Golf R aufgebockt und alle Felgen samt Rädern gestohlen. Die Wolfsburger Polizei geht mittlerweile von einer zweiten Bande von Felgendieben aus, die in der VW-Stadt gezielt auf die Suche nach hochwertigen Felgen geht. Denn: Eine andere Bande ist jüngst von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und vom Gericht verurteilt worden.

Die Felgen des Golf R wurden professionell abmontiert

Nach mehreren Felgendiebstählen auf VW-Parkplätzen schlugen die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße An der Tiergartenbreite zu: Dort bockten sie den Golf R professionell auf Steine und Holz auf und schraubten die Felgen ab. „Die Schrauben haben sie fein säuberlich liegen lassen“, sagt Besitzer Jens Spill. „Die Täter waren extrem professionell. Sie haben darauf geachtet, den Wagen nicht zu beschädigen.“ Auch das Felgenschloss sei professionell abmontiert worden.

Immerhin: Eine Zeugin habe kurz nach 23 Uhr möglicherweise einen der Täter beobachtet: einen kräftigen, fast 1,90 Meter großen Mann. Das habe sie auch der Polizei erzählt, so Spill. Geholfen hat es nichts: „Die schönen, schwarzen, 19 Zoll großen R-Felgen sind weg“, sagt Jens Spill. Er vermutet, dass die Täter den Diebstahl längere Zeit geplant haben: „Ich parke meinen Leasing-Golf immer hier. Und Nachbarn sagen, dass es hier schon lange keine Felgendiebstähle gegeben habe.“

Aufgebockt: So fand Jens Spill seinen Golf R vor. Quelle: Britta Schulze

Die Polizei vermutet eine professionell arbeitende Diebesbande hinter den Taten

Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge vermutet eine professionelle Diebesbande hinter den Taten der vergangenen Wochen: Sie würden gezielt hochwertige und teure Felgen stehlen. Vorwiegend im Stadtgebiet, aber regelmäßig auch auf VW-Parkplätzen. Eine Entwicklung, die sogar dem VW-Betriebsrat Sorge: Der forderte zuletzt die personelle Aufstockung des Werkschutzes, damit der die VW-Parkpätze besser im Blick habe.

Von Carsten Bischof