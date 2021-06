Felgen-Bande: Wolfsburger Gericht verurteilt weiteren Mittäter zu Geldstrafe

Wolfsburg

Das Amtsgericht Wolfsburg verurteilte am Donnerstag einen weiteren Mittäter (29) der so genannten Felgen-Band zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 30 Euro und erlegte ihm die Kosten des Verfahrens auf.

Eine Diebstahlserie hochwertiger VW-Radsätze hatte die Stadt Wolfsburg und ihre Anwohner seit Anfang 2019 in Atem gehalten. Hierbei hatte sich die Bande auf höherpreisige VW-Räder spezialisiert und einen Schaden von insgesamt mehr als 100 000 Euro verursacht.

Diebstahlwarner umgangen, indem die Autos auf Steine aufgebockt wurden

Dabei waren die Diebe immer nach der gleichen Masche vorgegangen: Um den Diebstahlwarner per Höhensensor der meist hochwertigen Wagen nicht auszulösen, hatten die Diebe in mindestens 60 Fällen die Autos auf Steine aufgebockt und die teuren Radsätze entwendet. Da sich das Höhenniveau der Fahrzeuge dadurch kaum veränderte, war ein Besitzer sogar in Gedanken ohne den Diebstahl zu bemerken in sein Fahrzeug – ohne Räder – eingestiegen und hatte versucht, es zu starten, was zu einem Schaden an dem Wagen führte, weil dieser durch den Anlass-Schwung von den Steinen hüpfte.

Juli 2020: Landgericht verurteilte die Köpfe der Bande

Im Juli 2020 hatte das Landgericht Braunschweig die vermeintlichen Rädelsführer der Bande, fünf Männer im Alter zwischen 24 und 32 Jahren, darunter auch zwei Brüder, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Noch bevor die Verurteilten ihre Haftstrafen antraten, wurde einer von ihnen bereits wieder auf frischer Tat ertappt.

Nun verhandelte das Amtsgericht Wolfsburg noch einen weiteren Fall eines als Diebstahlhelfers (29), dem nur ein Fall nachgewiesen werden konnte: Am Abend des 25. Januar 2019 hatte er gemeinsam mit einem anderen, bereits verurteilten Täter alle vier Räder eines auf dem VW-Parkplatz in Kästorf abgestellten Golf GTI entwendet und im Kofferraum seines eigenen Autos abtransportiert. Hierfür hatte er von der Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Strafbefehl erhalten, gegen den er Einspruch eingelegt hatte. Im Laufe des Gerichtsprozesses wurde die Höhe der Tagessätze nun auf 30 Euro je Tag gemindert, da sich der Einzelhandelsverkäufer derzeit in Privatinsolvenz befindet und als Einzelhandelsverkäufer nur ein geringes Einkommen verdient. Letzten Endes muss er nun 100 Tagessätze à 30 Euro sowie die Kosten des Verfahrens zahlen.

Felgen-Klau dauert an: VW-Betriebsrat fordert mehr Schutz

Das Thema Felgendiebstahl ist aber mit der Verurteilung der Bande nicht aus der Welt – aktuell scheint es in Wolfsburg erneut eine größere Serie zu geben. Der Betriebsrat von Volkswagen fordert deshalb mehr Schutz und Personal, um die Sicherheit der VW-eigenen Parkplätze und Parkhäuser zu gewährleisten.

Von swi