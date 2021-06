Wolfsburg

Die neuste Statistik der Stadt Wolfsburg schien eine freudige Überraschung bereitzuhalten: Die gesamte städtische Grünfläche hatte sich laut der Zahlen um 211 416 Quadratmeter erweitert. Blöd nur: Die Zahlen sind falsch. Die Grünfläche hat sich stattdessen verringert.

Die frisch veröffentlichte Statistik zeigte die Zahlen von 2019 und 2020. Die Anzahl der öffentlichen Grünflächen hatte sich demnach zwar von 287 auf 285 verringert, doch die Gesamtfläche war laut der veröffentlichten Daten von 5 107 294 Quadratmeter auf 5 318 710 Quadratmeter gewachsen.

Die WAZ freute sich in einem Artikel über das unerwartete Ergebnis und hakte nochmal genauer nach, woher dieser Zuwachs komme. Das enttäuschende Ergebnis: aus einem Fehler.

Zahlen von 2019 und 2020 waren falsch

Dabei waren beide Werte fehlerhaft. Die Gesamtfläche sank von 5 328 522 Quadratmeter (2019) auf 5 305 527 (2020), also um knapp 23 000 Quadratmeter.

„Bei der Übermittlung der Flächendaten ist es zu einem Fehler gekommen, der umgehend korrigiert wird“, erklärt Stadtsprecher Ralf Schmidt.

Teile der Grünanlagen sind bebaut worden

Der Rückgang an Fläche sei „unter anderem auf die Bebauung von Teilen der Grünanlagen Wellekamp und am Salzteich zurückzuführen“, so Schmidt. Der Rückgang der Anzahl von 287 auf 285 hingegen könne auch an einer „Zusammenlegung von Flächen im System“ liegen.

Den Flyer mit der aktuellen Statistik gibt es im Rathaus A, Porschestraße 49 in Wolfsburg, in den Stadt- und Ortsteilsprechstellen (soweit geöffnet) sowie in der Tourist-Information am Hauptbahnhof. Die Statistikstelle der Stadt publiziert diesen darüber hinaus im neuen Statistikportal „Wolfsburger Online Kommunalstatistik (WOKS)“ unter https://statistik.stadt.wolfsburg.de sowie auf der Internetseite der Statistikstelle unter www.wolfsburg.de/statistik jeweils im Bereich Veröffentlichungen.

