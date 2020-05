So wächst das Gerüst am Wolfsburger Rathaus in die Höhe

Wolfsburg

Rund um das Wolfsburger Rathaus wächst derzeit eine stählerne Wand in die Höhe. Gerüstbauer arbeiten seit Mitte April an der Konstruktion, die am Ende 30 Meter in die Höhe reichen soll und für eineinhalb Jahre das Aussehen des Rathauses A prägen wird. Oliver Klages vom Geschäftsbereich Hochbau hat mit der WAZ einen Rundgang über die Baustelle gemacht.

Gerüst soll bis Pfingsten fertig sein

Das Gerüst dient als Schutz vor Steinplatten, die sich von der Fassade lösen könnten. Später soll es für die Sanierung der Fassade genutzt werden. Die Konstruktion soll 800 Quadratmeter Fassade am Ratstrakt und 5000 Quadratmeter am Hochhaus umfassen. „Wunschtermin für die Fertigstellung ist Pfingsten. Das klappt auch, wenn das Wetter weiter mitspielt“, sagt Klages.

Ein Video von der Baustelle:

Für die Befestigung der Stahlkonstruktion an der Außenwand dienen Dauergerüstanker, die bereits 2012 bei der Sanierung der Gebäudehülle montiert wurden. So muss nicht für jede Sanierung die Fassade erneut demontiert werden. Sieben Monteure arbeiten derzeit an der Gerüstkonstruktion, erklärt Bauleiter Sven Pytlik. Die Gerüstbauer transportieren die Teile über vier Transportbühnen nach oben, von denen jede etwa zwei Tonnen heben kann.

Auf dem Gerüst gilt Gurtpflicht

Die Ausrüstung der Mitarbeiter samt Klettergurt erinnert ein wenig an Bergsteiger. Arbeitsschutz wird groß geschrieben. Beim Aufbau des Gerüsts soll ein Sicherheitsgeländer vor Abstürzen schützen. „Zusätzlich tragen wir alle eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz“, erklärt einer Gerüstbauer. Helme sind Pflicht, außerdem wegen der Corona-Pandemie derzeit auch ein Mundschutz. Damit niemand im Gefahrenbereich rumspaziert, ist die Baustelle umzäunt.

Ein Stahldach als Schutz vor fallenden Bauteilen

Zum Schutz der Mitarbeiter und Bürger, die im Rathaus ein- und ausgehen, hievten Kräne Ende April am Haupteingang des Rathauses auf eine Stützenkonstruktion fünf dicke Stahlträger, die nun das eigentliche Vordach des Rathauses überspannen. Jedes der roten Stahlteile wiegt etwa 2,5 Tonnen. „Die Größe der Stahlträger ist durch die hohe Spannweite am Eingang bedingt“, erklärt Klages. Am Notausgang an der Südseite gibt es eine ähnliche, aber deutlich kleinere Konstruktion. Die weit hervorgezogenen Stahldächer sind mehr als nur ein Wetterschutz, erklärt Klages. Sie sollen im schlimmsten Fall herabfallende Fassaden- oder Bauteile abfangen. Zwischen Bohlenplatten dient eine Schicht Styrodur als Dämpfung, darüber liegt ein Trapezblech.

Bildergalerie von der Gerüst-Baustelle:

Zur Galerie Bilder von der Baustelle: Rund um das Wolfsburger Rathaus wächst derzeit ein Gerüst in die Höhe. Es dient als Schutz vor Steinplatten, die von der Fassade fallen könnten und soll für die Sanierung genutzt werden.

Rampe muss Fundament für das Gerüst weichen

Als nächstes werden vor der Westseite des Rathauses weitere Stahlträger angebracht, die das Gerüst aufnehmen sollen. Für eines der Fundamente musste ein Teil der Rollstuhlrampe am Haupteingang weichen. Als Ersatz wird derzeit eine hölzerne Rampe gebaut.

Auch auf der Ostseite des Rathauses wurden bereits Fundamente für Pylone gegossen. Sie sollen einen grauen Stahlgiganten tragen, der neben dem Parkplatz auf seinen Einsatz wartet und über dem Dach des Ratstraktes als Unterbau für das Gerüst dienen soll. „Dieser Stahlträger wiegt circa 25 Tonnen und hat eine Gesamtlänge von 39 Metern“, erklärt Pytlik. Am Samstag, 9. Mai, soll für die Montage des Trägers ein mächtiger Kran anrücken. Fans von großen Baufahrzeugen werden also wieder etwas zum Staunen haben.

Von Christian Opel