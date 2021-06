Wolfsburg

Der Anpfiff für Fußballfans ertönte schon am Freitag, aber noch dümpelt das Spiel „Europameisterschaft gegen Corona-Lethargie“ etwas vor sich hin. Auch in Wolfsburg kann von Fan-Fieber nicht die Rede sein – obwohl einige Veranstalter ihr Bestes geben, um die Temperatur anzuheizen. Die Autostadt zum Beispiel hat sich zur „Fan-Stadt“ erklärt. Und im Biergarten im Hallenbad werden etliche Begegnungen auf der Großbildleinwand gezeigt, auf der sonst das Open-Air-Kino läuft.

Vor dem Kundencenter in der Autostadt ist nicht zu übersehen, dass hier König Fußball in den Familienwochen während der EM das Zepter schwingt. An der „Sutu-Fußballwand“ versuchen Kinder und Erwachsene, nach und nach jedes Feld des digitalen Tors zum Leuchten zu bringen. Die zehnjährige Rebekka Kunze aus Dresden trifft eins nach dem anderen – dabei kickt sie sonst nur mit ihrem Bruder im Garten. Mitspielen sei auf jeden Fall interessanter als nur Zuzugucken, meint das Mädchen zum Thema EM. Aber zu einem Fan-Shirt aus der Autostadt sagen beide Geschwister trotzdem nicht nein.

Einige Meter weiter treten die Wolfsburger Len, 8, und Luis, 4, gegen „den schnellsten Torwart der Welt“ an, wie Autostadt-Sprecher Christian Gräber sagt. Der Robo-Keeper, der sich nach einem Schuss schneller als ein Formel-1-Wagen nach rechts oder links bewegt, wird von Len trotzdem ein paar Mal besiegt. Fußball-Begeisterung gebe es zu Hause auf dem Steimker Berg in jedem Fall, sagt Vater Alexander Stolle. „Aber den EM-Auftakt am Freitag haben wir nach unserem Grill-Abend einfach vergessen“, gesteht er. Länderspiele, meint er, seien sowieso mehr etwas für die Menschen, die keine Fans eines Vereins sind. Sohn Luis trägt stolz eine Hannover-96-Käppi und Len lässt sich begeistert von VfL-Maskottchen Wölfi umarmen.

Experten-Talk mit „Litti“

Apropos Fußball aus Wolfsburg: Am Dienstag, 15. Juni, um 16 Uhr ist der VfL-Markenbotschafter Pierre Littbarski in der Autostadt zu Gast. Er wird im Experten-Talk die bisherigen Spiele analysieren und natürlich auch einen Tipp dazu abgeben, wie sich die deutsche Elf wohl schlägt.

Erst um 18 Uhr beginnt der Fußball-Dienstag im Biergarten am Hallenbad. Dann spielt Ungarn gegen Portugal, bevor Frankreich gegen Deutschland antritt. „Wir dürfen bis zu 500 Gäste bewirten, und man darf sich sogar ohne Maske bewegen!“, freut sich Hallenbad-Chef Frank Rauschenbach. Zum Auftakt am Freitag kamen nicht einmal die 150, die während der da noch geltenden strengeren Corona-Regeln Einlass erhalten hätten. Rauschenbach wollte zum ersten Spiel in jedem Fall die Möglichkeit für Public-Viewing schaffen. „Wir zeigen aber nicht jede Partie“, gesteht er, „auch unser Open-Air-Kino wird an einigen Tagen laufen.“ Schließlich interessiere sich nicht jeder für Fußball.

Biergarten am Hallenbad: Bisher kamen nicht viele Fußball-Fans zum Public-Viewing. Auch beim Spiel England gegen Kroatien am Sonntag blieb der Besuch weit unter den Erwartungen. Quelle: Britta Schulze

Infokasten:

EM-Spiele auf der Kino-Leinwand Im Biergarten im Hallenbad am Schachtweg werden ausgewählte Partien der Fußball-Europameisterschaft beim Public-Viewing auf der großen Leinwand übertragen. Dienstag, 15. Juni 18 Uhr Ungarn-Portugal 21 Uhr Frankreich-Deutschland Donnerstag, 17. Juni 18 Uhr Dänemark-Belgien Freitag, 18. Juni 18 Uhr Kroatien-Tschechien 21 Uhr England-Schottland Samstag, 19. Juni 15 Uhr Ungarn-Frankreich 18 Uhr Portugal-Deutschland 21 Uhr Spanien-Polen Mittwoch, 23. Juni 18 Uhr Slowakei-Spanien und Schweden-Polen (Konferenz) 21 Uhr Deutschland-Ungarn und Portugal-Frankreich (Konferenz) sowie alle Begegnungen ab dem Achtelfinale

Tatsächlich sind gefühlt deutlich weniger Länderspiel Fans in Wolfsburg unterwegs als früher. Und einer, der schon am Freitag den Fußball-Abend auf dem heimischen Sofa vorzog, bemerkte: „Ich habe mich einfach noch gar nicht daran gewöhnt, dass jetzt wieder so viele Menschen unterwegs sind. Wir haben die Ruhe sehr genossen...“

Von Andrea Müller-Kudelka