Wolfsburgs Rettungskräfte fuhren am Freitag ein Großaufgebot an Grauhorststraße und Königsberger Straße auf – doch der Notruf war ein Fake. Die Polizei wertet derzeit Hinweise aus, um den Verursacher zu ermitteln. Schätzungsweise kommen auf ihn Kosten in fünfstelliger Höhe zu.