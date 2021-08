Fallersleben: Zehnjähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Fallersleben

Zusammenstoß mit Folgen: Ein zehnjähriger Junge hat sich am Mittwochmittag in Fallersleben leicht verletzt, als er auf seinem Fahrrad mit einem T-Roc kollidiert ist. An gleich zwei Fahrzeugen entstand außerdem ein Sachschaden.

Gegen 12.50 Uhr fuhr der Zehnjährige mit seinem Fahrrad von der Mozartstraße auf den Gehweg in der Walter-Kollo-Straße. Kurz hinter der Einmündung wollte er vom Fußweg auf die Straße wechseln. Dabei stieß er mit dem T-Roc einer 63-Jährigen zusammen, die im gleichen Moment in Richtung Mozartstraße fuhr.

Der Zehnjährige konnte das Klinikum wenig später verlassen

Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum, das er aber wenig später wieder verlassen konnte.

Das Fahrrad flog durch den Aufprall gegen einen am Straßenrand parkenden BMW. An den beiden beteiligten Autos entstand laut Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

