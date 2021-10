Fallersleben: Unbekannte zerstechen Reifen und schlagen Autoscheiben ein

Fallersleben

Sinnlose Zerstörung in Fallersleben: Unbekannte haben am Sonntagabend die Reifen eines Citroen-Kleinbusses zerstochen und mehrere Scheiben eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Um 23.15 Uhr am Sonntag hörte die 55 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin einen lauten Knall, als sie sich in ihrem Wohnhaus in der Straße an der Schwefelquelle befand. Schnell war die Ursache gefunden – sie entdeckte, dass mehrere Scheiben an ihrem Fahrzeug zerstört und drei von vier Reifen zerstochen waren.

Laut Polizei liegt der Schaden bei 5000 Euro

Das Fahrzeug, ein Kleinbus der Marke Citroen Poessel, stand vor dem Haus der Fahrzeugbesitzerin. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mindestens 5000 Euro belaufen.

Die Täter waren bereits geflüchtet. Dennoch hofft die Polizei darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

