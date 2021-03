Wolfsburg

Ein Facebook-Post sorgte vor einigen Tagen für Diskussionen. Darauf zu sehen: Der Parkplatz an der mobilen Schnellladesäule in der Mozartstraße in Fallersleben – und drei dicht an dicht stehende Autos. Während die einen gegen den Fahrer wetterten, der sich mit seinem E-Golf zwischen die beiden parkenden Autos gequetscht hatte, zollten andere den Einparkkünsten Respekt. Für den betroffenen Kevin Riebe offenbarte die Situation jedoch einmal mehr ein anderes Problem: Die Schnellladesäulen seien der Masse an E-Fahrzeugen, die mittlerweile auf der Straße sind, nicht mehr gewachsen...

Riebe stieg durch den Kofferraum aus seinem Auto aus

Vor einigen Tagen wollte Riebe die kostenlose Schnellladesäule in Fallersleben nutzen. Dort parkten jedoch bereits zwei Fahrzeuge. Weil er selbst dringend Saft benötigte, quetschte Riebe sich dazwischen. Eine Frau, die neben ihm parkte, warf ihm deshalb rücksichtsloses Verhalten vor. Riebe sieht das anders: „Ich habe ganz vorsichtig zwischen den beiden Autos geparkt und bin hinten heraus durch den Kofferraum ausgestiegen.“ Beide Nachbarn hätten von der linken Seite aus in ihre Fahrzeuge steigen können.

Ziemlich eng: Diese Parksituation sorgte für Diskussionen bei Facebook. Quelle: privat

Die Ladesäulen funktionieren wie eine Powerbank für das Handy

Gelohnt hat sich die Aktion für Riebe nicht: Strom kam keiner aus der Ladestation – wie so häufig. „Das System ist noch nicht richtig ausgereift. Es bricht immer wieder ab, wenn zu viele Leute da stehen“, sagt Riebe. Der Grund: Die mobilen Säulen funktionieren wie eine Powerbank für das Handy. In den Akkus der Ladesäulen wird Energie gespeichert. Wenn kein Auto angeschlossen ist, laden sie sich wieder auf. Der Ladevorgang geht allerdings langsamer als die Abgabe des gespeicherten Stroms an das Auto. Die Folge: Irgendwann sind die Akkus leer.

Akku leer: Leuchtet die Säule rot, geht fürs Erste nichts mehr. Quelle: Roland Hermstein

Bei den Säulen handelt es sich um ein Pilotprojekt von der Stadt und VW anlässlich des 80. Stadtgeburtstags. Für 80 Wochen stehen die Säulen der Konzernsparte Volkswagen Group Components zur kostenlosen Nutzung bereit. Natürlich könne man daher nicht so viel erwarten, dennoch beklagt Riebe: „Wenn man sie kostenlos zur Verfügung stellt, dann sollte man auch dafür sorgen, dass sie funktionieren.“

Zumal es in einigen Stadtteilen keine anderen Lademöglichkeiten gebe. „Und mein Vermieter sagt, dass es nicht möglich ist eine Wallbox aufzustellen“, ergänzt Riebe. Die ganze Ladeinfrastruktur ist in seinen Augen noch viel zu wenig ausgereift.

Die weiterentwickelten Seriensäulen sollen deutlich verbesserte Leistungsdaten haben

VW reagierte bis Freitag nicht auf eine WAZ-Anfrage zu den Ladesäulen. Die Stadt betont, dass es sich um Erstentwicklungen handele. Die Säulen und die Infrastruktur sollen mit Hilfe der Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer weiter optimiert werden. „Dabei wurden unterschiedliche Standorte und Betriebsweisen im Stadtgebiet Wolfsburg getestet. Diese Erkenntnisse fließen in die weiterentwickelten Seriensäulen ein, die zukünftig gefertigt werden“, erklärt Stadtsprecherin Christiane Groth. Sie kündigt an: „Diese Seriensäulen haben deutlich verbesserte Leistungsdaten, einen größeren Energieinhalt und viele weitere Kundenfunktionen.“

Die Ladeinfrastruktur in Wolfsburg Wolfsburg gilt bundesweit als Vorreiter in Sachen Elektro-Mobilität. Im Stadtgebiet gibt es drei öffentliche Schnellladeparks, die die Firma „Ionity“ betreibt. Sie befinden sich an der Braunschweiger Straße, am Forum Autovision und am Detmeroder Markt. In Kürze soll ein vierter Schnellladepark im Allerpark hinzukommen. Insgesamt gibt es über 450 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektro-Autos. Betreiber sind die Stadt, Volkswagen, Wohnungsbauunternehmen und die Stadtwerke/LSW. Ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Ladeinfrastruktur sind auch die zwölf flexiblen Schnellladesäulen, von denen eine in der Mozartstraße steht. An ihnen können die Wolfsburger für insgesamt 80 Wochen kostenlos laden. Zwischen den einzelnen Stadtteilen gibt es derzeit noch große Unterschiede in der Versorgung. Eine Übersicht findet sich online unter wolfsburg.de/leben/mobilitaetverkehr/e-mobilitaet

An Riebes momentaner Unzufriedenheit dürfte das nicht viel ändern. Er hat genug von seinem E-Golf: „Im April gebe ich den Wagen wieder ab und wechsle zurück zu einem Verbrenner.“

Von Melanie Köster