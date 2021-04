Wolfsburg

Noch weiß niemand genau, woran Monti, der Hund aus Wolfsburg, der nur zehn Monate alt werden durfte, gestorben ist. Das soll die laufende Obduktion klären. Für viele Kommentierende im Internet aber steht das Ergebnis fest; und einige könnten sich dabei selbst strafbar machen – wegen Bedrohung oder Aufrufen zu Gewalt gegen den mutmaßlichen Täter. „Besser wäre es, die Behörden bei den Ermittlungen zu unterstützen“, mahnt Polizeisprecher Thomas Figge. Dazu fordert auch die Tierhilfe Wolfsburg ausdrücklich noch einmal auf und unterstreicht das mit erschreckenden Fotos des toten Tieres.

Fotos zeigen massive Verletzungen

Zu sehen ist unter anderem die Schnauze des Hundes, die Spuren einer massiven Misshandlung zu zeigen scheint. Ob die Verletzungen, die zu erkennen sind, direkt oder mittelbar zum Tod des Tieres geführt haben, soll die Obduktion zeigen, deren Ergebnis vermutlich in etwa drei Wochen feststeht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag, dass trotzdem bereits Ermittlungen aufgenommen worden sind. Gegen Unbekannt. Vorerst. Strafanzeige erstattet hatten demnach die Besitzerin des Hundes und ein offenbar unbeteiligter Mann, der sich sorgte, dass sich sonst niemand traut oder zuständig fühlt.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Eher unwahrscheinlich erscheint die erste Aussage eines Zeugen, dem Partner der Besitzerin, der von einem Angriff einer Gruppe von Jugendlichen berichtet hatte. „Sollten die Angaben des 33-jährigen Zeugen, der mit dem Hund überfallen worden sein will, mit der tatsächlichen Todesursache nicht in Einklang zu bringen sein, würden sich die Ermittlungen gegen den Zeugen als dann Beschuldigten richten“, erklärt Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Aber möglicherweise nicht nur gegen ihn. Oder auch nur gegen bisher noch nicht bekannte Personen – das kommt ganz auf die Erkenntnisse der Polizei an. „Grundsätzlich gilt erst einmal die Unschuldsvermutung“, betont Polizeisprecher Thomas Figge.

Sowohl belastende als auch entlastende Aussagen werden zurzeit gesammelt, um im Fall einer Anklage dem Gericht vorgelegt werden zu können. „Für die Tötung eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund drohen gemäß § 17 Tierschutzgesetz Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren“, sagt Staatsanwalt Wolters. Im Grunde sei es jetzt aber noch viel zu früh, um darüber zu sprechen, merkt er an. Denn ob aufgrund der bisherigen Erkenntnisse Anklage erhoben werden kann, ist unklar. Eines kann Wolters schon sagen: Der Mann, den viele schon jetzt als Täter bezeichnen, sei bisher zumindest nicht durch ähnliche Taten aktenkundig geworden.

Rechtsstaat verurteilt auch Rufmord

Derweil melden sich nach WAZ- Informationen viele Menschen, die möglicherweise hilfreiche Aussagen machen könnten, nicht bei der Polizei sondern zum Teil anonym bei Mitgliedern der Tierhilfe. Vor Gericht allerdings können solcherlei Aussagen später nicht verwertet werden. Nur reguläre Zeugenaussagen zählen als Indizien, Berichte nach Hörensagen – also die sogenannte Gerüchteküche – aber aus guten Gründen nicht. Das ist die Grundlage eines Rechtsstaats, der auch eine Lynchjustiz oder Rufmord als Straftaten bewertet und verurteilt. Und das ist auch ein Grund, warum in den aktuellen Artikeln der Name des Zeugen mittlerweile nicht mehr genannt wird – selbst wenn er, wohlgemerkt, noch immer ein Zeuge und nicht ein Beschuldigter ist. Denn auch wenn seine Aussage eine Lüge gewesen sein sollte, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben.

Von Andrea Müller-Kudelka