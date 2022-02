Wolfsburg

Für eine Anklage wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz haben die Ergebnisse der Ermittlungen nach dem Tod des Hundewelpen Monti „offensichtlich nicht gereicht“, sagt Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage der WAZ. Statt dessen beantragte die Braunschweiger Behörde beim Amtsgericht in Wolfsburg nur ein Strafbefehlsverfahren gegen den 31-jährigen Lebensgefährten der Halterin wegen Vortäuschens einer Straftat. Der Verein Tierhilfe Wolfsburg will jetzt prüfen, ob tatsächlich alle befragt wurden, die beweiskräftige Aussagen zum Thema Tierquälerei machen könnten.

Strafbefehlsverfahren Bei einem Strafbefehlsverfahren entscheidet das Amtsgericht im Normalfall ohne Hauptverhandlung. Der Erlass des Strafbefehls wird von der Staatsanwaltschaft beim Gericht beantragt. Das Gericht kann allerdings bei Bedenken, ohne eine Hauptverhandlung zu entscheiden, trotzdem einen Verhandlungstermin festsetzen. Strafbefehlsverfahren dienen dazu, die Gerichte zu entlasten, wenn eine Verhandlung wenig Aussicht auf neue Erkenntnisse beziehungsweise Beweise bietet.

Eine Zeugin ist der Tier-Bestatterin Vanessa Ramsay, die aufgrund der sichtbaren und zum Teil älteren Verletzungen des toten Tieres den Verdacht hat, dass Monti über einen längeren Zeitraum hinweg misshandelt wurde. Sie hatte ein mehrseitiges Protokoll eingereicht, wurde aber nach eigener Aussage nicht offiziell vernommen.

Indizien, Beweise, berechtigte Zweifel

„Die Frage ist immer, an welchem Punkt etwas strafrechtlich relevant wird“, erläutert Wolters. Der Staatsanwaltschaft (und der WAZ) liegen Fotos vor, die unter anderem einen für Monti ungeeigneten Maulkorb, einen viel zu kleinen Käfig und (vermutlich) Kot- oder Urinreste in der gemeinsam genutzten Wohnung der Halterin und ihres Lebensgefährten zeigen. Ein Problem der Ermittlungsbehörde: Diese Fotos wurden vermutlich erst nach dem Tod des Hundes aufgenommen, Monti selbst ist darauf nicht zu sehen. Sie sind damit rechtlich zwar ein Indiz, aber kein Beweis.

Zwei Fotos, die der WAZ zugespielt wurden und der Staatsanwaltschaft vorliegen, zeigen laut dem anonymen Einsendenden einen Käfig und einen Maulkorb, die für Monti benutzt worden sein sollen. Quelle: privat

„Strafrechtlich müsste es einen beweisbaren, konkreten Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geben“, erklärt Wolters. Etwa eine glaubhafte Aussage, möglichst mit Zeit und Datum, von einem oder mehreren Augenzeugen einer Misshandlung. Spuren am Körper des Tieres reichten dafür nicht aus, wenn sie auch durch andere Vorfälle wie zum Beispiel einen Unfall verursacht sein könnten oder wenn nicht feststeht, wer genau für bestimmte Verletzungen verantwortlich war.

Staatsanwalt Christian Wolters. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Auch die von Vanessa Ramsay geschilderte Unterernährung des Tieres sei kein ausreichender Beleg für eine Misshandlung. Schließlich könnte es auch sein, dass Monti nicht fressen wollte – oder dass er unbemerkt einen von Unbekannten ausgelegten Giftköder gefressen hatte. Deshalb wären selbst Spuren von Rattengift im Körper kein ausreichender Beweis gewesen. Einmal abgesehen davon, dass Gift auch durch das Labor nach Auskunft von Wolters nicht nachgewiesen werden konnte. „Die Rechtsmedizin ist an ihre Grenzen gestoßen“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Rechtsmedizin und Verständnis stoßen an ihre Grenzen

Das Vertrauen von aktiven Tierschützern und Tierschützerinnen in die Justiz und ihr Verständnis für die Strafzumessung stößt auch an Grenzen. In einem Gutachten mit dem Titel „Reform des Tierschutzkriminalstrafrechts zur effektiven Bekämpfung von Tierquälerei“, das im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen erstellt wurde, stellt Professor Dr. Jens Bülte aus Mannheim sowohl Defizite bei der Kontrolle wie auch beim Vollzug im Zusammenhang mit Tierschutzstraftaten fest. Im Gutachten werden „kriminalpolitisch notwendige Änderungen“ formuliert.

Von Andrea Müller-Kudelka