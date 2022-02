Wolfsburg

Digitalisierung und Transformation sind die wichtigsten Themen für Wolfsburgs Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs (SPD) in seiner zweiten Amtsperiode. Der 37-Jährige stellte am Donnerstag seine Schwerpunkte vor – und ist frohen Mutes: „Die neue Koalition legt sehr viel mehr Gestaltungswillen an den Tag. Das sieht man besonders bei den Schlüsselthemen Energiewende und Digitalisierung.“

„Transformation muss sozial ablaufen

Zum Wandel der Arbeitswelt insbesondere in der Automobilindustrie sagt Mohrs: „Wir sind eine Transformationsregion. Dabei ist es wichtig, dass dieser Prozess sozial abläuft und die Qualifizierung der Menschen mithält.“ Bei der Frage, für welchen Standort von Volkswagens Trinity-Werk er sich einsetze, formuliert Mohrs es diplomatisch. „Ich setze mich dafür ein, dass es in der Region bleibt.“ Er werde nicht für einen der Standorte werben.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Autos fördern

Für den Wandel zur E-Mobilität müsse der Ausbau der Infrastruktur gefördert werden. „Wir können nicht die Henne-oder-Ei-Diskussion abwarten“, so Mohrs. In den Flächenlandkreisen Gifhorn und Helmstedt müsse man weite Wege bis zur nächsten Ladesäule fahren. „Menschen, die kein Grundstück für eine eigene Wallbox haben, sind auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen.“ Denkbar seien E-Tankstellen auf Supermarktparkplätzen, Anreize für Arbeitgeber für die Investitionen in Parkplätze mit Stromtankstellen und als Ultima Ratio ein Versorgungsauftrag für Tankstellen.

Ladepark in Wolfsburg: Solche Angebote sind in der Fläche noch rar. Quelle: Roland Hermstein

Mohrs hält an Lückenschluss der A 39 fest

Mit Blick auf den Widerstand der Grünen beim Lückenschluss der A 39 sagt Mohrs, dieser sei im Verkehrswegeplan vorgesehen, darüber solle es keine neue Debatte geben. „Das ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt für diese Region.“ Für den Bauabschnitt kurz hinter Ehra könne man vielleicht in vier Jahren mit einem Baubeginn rechnen. Der von der Task-Force-Verkehr dringend geforderte sechsspurige Ausbau der Autobahn zwischen Flechtorf und dem Kreuz Königslutter sei „ein dickeres Brett“. Auch weil die Belastung der Strecke wegen Corona und Homeoffice gesunken sei.

BSI soll Kommunen beim Thema IT-Sicherheit beraten

Bei der Digitalisierung sei ebenfalls die Infrastruktur ein wichtiger Schwerpunkt. Ziel müsse eine flächendeckendes Glasfasernetz sein. Bei der Verbesserung der IT-Sicherheit soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) künftig den Kommunen beratend zur Seite stehen, um Systeme gegen Angriffe zu härten und vor allem Mitarbeitende zu qualifizieren. „Die größte Schwachstelle ist der Mensch“, sagt Mohrs.

Über Falko Mohrs Falko Mohrs (SPD) vertritt seit 2017 den Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg im Deutschen Bundestag. Der gebürtige Wolfsburger ist Mitglied im Fraktionsvorstand der ­SPD-Bundestagsfraktion und stellvertretender Sprecher der Landesgruppe Niedersachsen und Bremen. Mohrs ist Mitglied in den Ausschüssen für Digitales und Wirtschaft und Sprecher des „Netzwerk.Berlin in der SPD-Bundestagsfraktion“. Bereits seit 2013 ist der ­37-Jährige Mitglied des Rates der Stadt Wolfsburg.

„Einer-für-alle-Prinzip“ beim Ausbau der digitalen Verwaltung

Die Sicherheit ist gerade für den Ausbau des E-Governments ein wichtiges Thema. Das Ziel des Onlinezugangsgesetzes, bis Ende 2022 alle Leistungen der Verwaltungen auch digital anzubieten – „das wird nicht gelingen“, gibt Mohrs zu. Wieder Fahrt in die Sache bringen soll ein zentrales Budget und eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern, mehr Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung und die Umstellung auf das Einer-für-alle-Prinzip, statt nebenher zu arbeiten. „Eine Kommune übernimmt die Verantwortung, eine Lösung zu entwickeln und allen anderen zur Verfügung zu stellen.“

Von Christian Opel