Fairness Cup: Erster Platz für den WSV Wendschott 

Wendschott

Fairplay - für die Spieler des WSV Wendschott ist das Programm. Für ihr faires Spielverhalten wurden sie nun ausgezeichnet: Die Spieler der Ersten Herrenmannschaft erhielten als fairstes Team im Kreis Wolfsburg den Fairness-Pokal. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV). Zudem erhält die Mannschaft zwei Gutscheine, gesponsort vom VGH. Diese gute Nachricht teilte der Pressewart Karl-Heinz Hanne mit.

Gewinner teilen den Preis mit der Jugendmannschaft

Die Gutscheine, jeweils im Wert von 500 Euro, teilt sich die Herrenmannschaft mit der Jugend: „Wir wählen jedes Jahr eine andere Jugendmannschaft aus, die an dem Preis beteiligt werden“, sagt Jugendleiterin Manuela Hocke. Jeder soll mal an die Reihe kommen. In diesem Jahr sind es die B-Junioren. Sie bilden mit der Mannschaft des SV Brackstedt eine Spielergemeinschaft. Damit die beiden Teams noch weiter zusammen wachsen, soll es einheitliche Trikots geben. „Die werden wir von mit dem Gutschein besorgen“, so Hocke.

Anzeige

Faiplay: Das lernen schon die Jüngsten

Im Verein wird schon den Kleinsten ein faires Spielverhalten beigebracht: „Fairplay ist wichtig“, sagt Hocke. „Es soll kein Geschrei geben, Spiele sollten ruhig ablaufen“, erklärt Hocke. Und wenn es doch zu Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld kommt, dann heißt es Ruhe bewahren. „Wir besprechen die Situationen nicht direkt nach dem Spiel, dann sind die Emotionen meistens noch zu groß“, merkt die Jugendleiterin an. Aber spätestens im folgenden Training wird das Verhalten auf dem Spielfeld reflektiert – und das eben auch schon mit dem Nachwuchs.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zahl der Mannschaften ist gestiegen

Und dieser ist im WSV Wendschott enorm angewachsen: Neun Juniorenteams sind sind es mittlerweile, so Hocke. Darüber freut sich die Jugendleiterin sehr, die in diesem Jahr in den DFB-Club 100 aufgenommen wurde. „Wir haben seit 20 Jahren wieder zwei A-Jugendmannschaften“, sagt sie, „ich denke, es hat sich rumgesprochen, dass wir ein sehr familiärer Verein sind und der Zusammenhalt groß ist.“

Von Nina Schacht