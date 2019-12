Hehlingen/Velpke

In der Nacht zum Donnerstag haben Fahrzeugdiebe in Hehlingen und Velpke zugeschlagen.

Während in der Hehlinger Straße Bruchwiesen ein weiß lackierter knapp ein Jahr alter VW Multivan in der Auffahrt zu einem Privatgrundstück entwendet wurde, missglückte eine weitere Tat in der nahen Straße Hehlinger Wiesen. Hier bauten die Diebe lediglich das Tachokombigerät des Fahrzeugs aus.

Ähnlich gingen Unbekannte in der Straße Am Schwarzen Berg in Velpke vor. Auch hier bauten die Täter den Tacho eines VW Bullis aus, der am Straßenrand abgestellt war. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht ausgeschlossen. Zeugen der nächtlichen Fahrzeugdiebe setzen sich bitte mit der Polizei in Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 in Verbindung.

Von der Redaktion