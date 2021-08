Stadtmitte

Ein ernstes Thema mit Sport und Spaß verbinden: Das schafft die Aktion „Terug naar Westerbork“ (zurück nach Westerbork), die am Wochenende Halt in Wolfsburg machte. Über 50 junge Menschen radeln zwei Wochen lang zu NS-Gedenkstätten in Polen, Deutschland und den Niederlanden. Organisiert von der Stiftung „Terug naar Westerbork“, deren Name an das ehemalige Juden-Durchgangslager Westerbork in der niederländischen Provinz Drenthe erinnert.

Die Radler reisten weiter zur KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen

Schirmherr der Aktion ist der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler. Der traf die Radfahrergruppe im Dokumentationszentrum KZ Bergen Belsen. Am Abend vorher kamen die Radler in der Wolfsburger Jugendherberge an – durchnässt, fertig, aber trotzdem zufrieden. „Trotz es ernsten Hintergrundes macht die ganze Tour wirklich Spaß“, betonte die Teilnehmerin Lara Trautmann (21), sie stammt aus Braunschweig. Tagesetappen bis zu 100 Kilometer auf dem Fahrrad, bei Wind und Wetter – das sei schon körperliche Arbeit.

Lisa Trautmann: Auch eine Tour mit ernstem Hintergrund kann Spaß machen. Quelle: Gero Gerewitz

Dann die Besuche in NS-Gedenkstätten: „Ich ziehe den Schluss daraus, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Dass wir für sie kämpfen müssen, wenn wir sie erhalten wollen.“ Diese Lehre ziehe sie aus der Geschichte. Der niederländische Teilnehmer Dave Prins (19) sah es ganz pragmatisch: „Wir sind vermutlich die letzte Generation, die noch mit Überlebenden sprechen können.“ Und die Geschichte des Holocausts müsse immer weiter erzählt werden und dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Was beide gut finden: „Man erlebt alles in der Gruppe und sieht wirklich viel“, so Prins.

Dave Prins: Wir sind die letzte Generation, die noch mit Überlebenden sprechen kann. Quelle: Gero Gerewitz

Peter Junge-Wentrup, Vorsitzender des Vereins „Deutschland und Polen“, machte auf eine weitere Besonderheit aufmerksam: „Beim gemeinsamen Radfahrern können die jungen Menschen das Gesehene gleich gemeinsam verarbeiten.“

Das „Gemeinsame“ betonte auch Wolfsburgs Bürgermeister Ingolf Viereck, der die Gruppe in der Jugendherberge begrüßte: „Die ehemalige Stadt des KdF-Wagens hat aus ihrer Geschichte gemacht. Wir sind eine weltoffene Stadt geworden, in der 150 verschiedene Nationalitäten zusammenleben.“ Genau das Gegenteil von dem, was die Nazis damals gewollt haben.

Von Carsten Bischof