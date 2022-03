Wolfsburg

Wer zwischen den Oster- und Herbstferien mit dem Rad zur Schule fährt, wird ab diesem Jahr belohnt: Ab April startet die Stadt Wolfsburg das Projekt „Fahrradpauschale“. Schüler und Schülerinnen ab der 5. Klasse können ihre kostenlose Sammel-Schülerzeitkarte für den ÖPNV bis zum Ende der Herbstferien abgeben, die Stadt zahlt als Anreiz fürs Radfahren 100 Euro.

Mit der zunächst auf zwei Jahre angelegten Fahrradpauschale soll die Gesundheit der Schüler und Schülerinnen gefördert und das Radfahren in den Schulalltag integriert werden. Dadurch leisten die Kinder und Jugendlichen einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen und entlasten den ÖPNV. Zudem ist es eine Weiterentwicklung der Kampagne „Mit dem Rad zur Schule“, die 2021 bereits sehr gut angenommen wurde.

Iris Bothe: „Wir glauben fest an die Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen“

„Die Wolfsburger Schülerinnen und Schüler sind jetzt schon viel mit dem Rad unterwegs. Mit diesem Projekt möchten wir Anreize für diejenigen setzen, die das Fahrrad bislang noch nicht so häufig nutzen. Wir glauben fest an die Eigenverantwortung und Motivation der Kinder und Jugendlichen. In Anbetracht der starken Fridays for Future-Bewegung ist der Umstieg aufs Fahrrad das richtige Signal“, erläutert Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration.

Die Jahrgänge 1 bis 4 sowie Schulkindergartenkinder können für die Fahrradpauschale nicht berücksichtigt werden, da laut Straßenverkehrsordnung eine Fahrradprüfung vorliegen muss.

Fahrradpauschale erfolgt per Antragstellung der Eltern

Die Fahrradpauschale erfolgt per Antragstellung durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten beim Geschäftsbereich Schule. Der Antrag für die Fahrradpauschale ist ab dem 16.03.2022 entweder im Schulsekretariat oder auf der Homepage der Stadt Wolfsburg zum Download erhältlich unter www.wolfsburg.de/schulbefoerderung.

Für das Jahr 2023 muss ein neuer Antrag gestellt werden.

