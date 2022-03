Fahrerflucht in Detmerode: Kia-Fahrerin kracht gegen Golf und fährt weiter

Detmerode

Die Fahrerin eines Kia hat bei einem Unfall in Detmerode einen Schaden von mindestens 2000 Euro verursacht und ist danach einfach weitergefahren. Die Polizei sucht nach der flüchtigen Frau.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagvormittag gegen 7.41 Uhr. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Demnach fuhr die Frau mit ihrem silbernen Kia auf der John-F.-Kennedy-Allee in Richtung des Einkaufszentrum Detmerode. Zwischen der Klausener Straße und der Straße Am Finkenhaus kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen dort geparkten VW Golf.

Trümmerteile beschädigen weiteres Auto an John-F.-Kennedy-Allee

Der Kia rasierte beim Golf den Außenspiegel ab und schrammte am linken Radkasten entlang, so dass Kotflügel und Felge in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Trümmerteile des Golf und auch des Kia beschädigten wiederum einen vor dem Golf abgestellten blauen Fiat Punto“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Doch anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, gab die Frau Gas und flüchtete. Die Polizei hofft darauf, dass weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben oder sich das Kennzeichen des flüchtigen Kia gemerkt haben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 05361-46460.

