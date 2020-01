Tiergartenbreite

Ein noch unbekannter Fahrer hat am Samstag einen VW-Sportsvan beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Der Unfall muss am Samstagnachmittag am Nordfriedhof in der Tiergartenbreite passiert sein. Der Besitzer hatte seinen Wagen um 14 Uhr dort in der Werderstraße abgestellt. Als der 85-Jährige zurückkam, fiel ihm auf, dass die Fahrerseite seines Autos stark beschädigt war. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 8000 Euro. Die Beamten nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

Von der Redaktion