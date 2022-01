Wolfsburg

Auf dem Parkplatz des Geländeparcours der Autostadt hat ein Unbekannter die Scheiben zweier VW-Fahrzeuge zerstört. Nun fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Mann. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag, 26. November. Zwischen 0 und 0.12 Uhr zerstörte der Unbekannte die Seitenscheiben eines roten VW T-Roc sowie eines blauen VW Tiguan und richtete dabei einen Sachschaden von insgesamt 1600 Euro an. Danach flüchtete er unerkannt.

Überwachungskamera filmt den Täter

Die beiden Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz des Autoparcours in Höhe der Stadtbrücke, zwischen dem Mittellandkanal und den Bahngleisen.„Der unbekannte Täter wurde dabei von Überwachungskameras gefilmt“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Auf richterliche Anordnung würden nun die Bilder veröffentlicht.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Bei der gesuchten Person handelt es sich um einen männlichen Täter, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der Mann war mit einer dunklen Jacke, einer grau-blauen Hose sowie einem grauen Beanie beziehungsweise Strickmütze bekleidet. Besonders auffällig waren die blauen Sneaker. Der Täter führte einen Rucksack und eine Umhängetasche mit sich.

Nach der Tat entfernt sich der Unbekannte über die Stadtbrücke an dem Gelände der Autostadt vorbei in Richtung Berliner Brücke. Die Polizei hofft darauf, dass der Unbekannte erkannt wird und bittet um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion