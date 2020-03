Das sind die Neuen Studenten: Ostfalia begrüßt 210 Erstsemester

Stadtmitte

210 neue Studierende starten an der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg einen neuen Lebensabschnitt. Alle drei Fakultäten – Fahrzeugtechnik, Gesundheitswesen und Wirtschaft – nahmen am Montag dankbar den Nachwuchs entgegen. Aber wer sind die „Erstis“, die ab jetzt in Wolfsburg studieren?

„Mein Wunsch wäre, mit Kindern zu arbeiten“

Zu ihnen gehören zum Beispiel Siham Djerroud und Helen Drania. Die beiden jungen Frauen haben sich zwar erst bei der Begrüßungsveranstaltung kennengelernt, sind aber nach wenigen Minuten tief ins Gespräch vertieft, denn sie haben viel gemeinsam: Beide sind erst vor einigen Jahren aus Afrika nach Deutschland gekommen und haben sich für das duale Studium Pflegewissenschaften entschieden.

Im Ausbildungsteil des Studiums arbeiten beide bereits in der Altenpflege und besuchen Berufsschulen. An der Ostfalia bekommen sie nun auch theoretisches Fachwissen für andere Pflegeberufe. „Mein Wunsch wäre, mit Kindern zu arbeiten, aber Pflege betrifft auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderung“, sagt die 29-jährige Drania.

Die Nachwuchspflegerinnen wollen einen Systemwandel

Noch wichtiger als der persönliche Berufswunsch ist den beiden aber die Gesamtsituation der pflegebedürftigen Menschen in Wolfsburg: „Wie können wir die Pflege im Allgemeinen verbessern?“, will Djerroud wissen. Eine wichtige Antwort dafür hat sie schon: „Man müsste die Selbstständigkeit der Bewohner verbessern.“ Auch Drania ist überzeugt vom Konzept der „aktivierenden Pflege“. „Man muss den Patienten die Chance geben, Dinge selbstständig zu tun.“

Doch dafür brauchen Pflegekräfte Geduld – und mehr Zeit pro Patient. Um diesen Wandel in der Branche mitzugestalten, starten die beiden nun hochmotiviert in das Studium.

Fachabi und Studium gleichzeitig? Geht!

Großen Ansporn bringen auch Patrick Schilling und Jannis Pietz mit. Nach der Realschule haben beide schon eine Ausbildung gemacht. „Die war gut, aber wir wollen noch mehr machen“, meint Schilling. Deshalb haben die beiden 21-Jährigen sich von VW freistellen lassen, holen ihr Fachabi nach und studieren – nebenbei.

Montags zum Beispiel geht die Berufsschule erst um 9.20 Uhr los, die Vorlesungen schon um 8 Uhr. Und nachmittags nach der Schule geht’s wieder in die Ostfalia. Am Ende wollen sie mit dem Hochschulabschluss wieder bei VW einsteigen: „Welcher Beruf es dann genau wird, steht aber noch nicht fest.“

Nur die Wenigsten sind extra nach Wolfsburg gezogen

Begrüßt wurden die neuen Studierenden nicht nur von der Präsidentin der Ostfalia-Hochschule und ihrem Wirtschaftsdekan, sondern auch von der Stadt: Mareike Blohm, Leiterin des Geschäftsbereichs Schule, hieß die Erstis in der „Bildungsstadt“ Wolfsburg willkommen. Doch eine spontane Umfrage unter den Hochschulanfängern zeigte, dass das fast ein bisschen verfrüht war: Nur rund ein Dutzend der Anwesenden wohnt in Wolfsburg.

Und von ihnen wiederum lebten die meisten schon vorher hier, kaum jemand war extra zum Studieren hergezogen – und das, obwohl die Stadt Wolfsburg für Studenten sogar Zuzugsprämien von 250 Euro pro Kopf zahlt. Bis man sich bei der Abschlussfeier wiedersehe, habe sich der Anteil der Studenten, die vor Ort wohnten, hoffentlich vergrößert, hoffte Blohm. „Die Stadt würde es freuen.“

Frederike Müller