Fabi Wolfsburg verschenkt Delfi-Kurse

Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs macht die Evangelische Familienbildungsstätte (Fabi) einigen Wolfsburgern noch ein besonderes Geschenk. Babys, die in der Woche vom 9. bis 13. September im Wolfsburger Klinikum geboren wurden, bekommen einen Delfi-Kursus geschenkt.

Fabi: Wahrnehmungsspiele für Babys

Delfi ist ein Angebot Evangelischen Familienbildung und über die Grenzen Deutschlands bekannt. Das Kursangebot wendet sich an Eltern mit Ihren Kindern im ersten Lebensjahr und bietet den Kindern einen geschützten Erfahrungsraum und den Eltern einen Ort der Begegnung und des Austausches.

Die qualifizierte Delfi-Leiterin gibt entwicklungsgerechte Spiel-, Wahrnehmungs- und Bewegungsanregungen. Spielerisch wird ganzheitlich die individuelle Bewegungs- und Sinnesentwicklung des Babys unterstützt.

Durch die Unterstützung des Fördervereins der Fabi können die Kinder nach vorheriger Anmeldung kostenfrei an dem beliebten Delfi-Jubiläumskurs teilnehmen. Doch die Eltern sollten sich beeilen, denn es gibt nur noch wenige freie Plätze.

50 Jahre Fabi: Aktionen für unterschiedliche Zielgruppen

Die erfolgreiche Jubiläumswoche im September anlässlich des 50. Geburtstages liegt nun schon einige Zeit zurück. Eine Woche lang wurden an jedem Tag Aktionen für unterschiedliche Zielgruppen angeboten. So kamen insgesamt über 700 Gäste zusammen. Allein am Freitag kamen mehr als 450 Gäste zum Jubiläums-Generationenfest, darunter eine breite Mischung aller Altersgruppen, Kulturen und Nationen.

Die allerjüngsten Wolfsburger, also all diejenigen, die in der Jubiläumswoche geboren wurden, konnten selbstverständlich nicht mitfeiern. Für diese Kinder bietet die Fabi nun mit Unterstützung des Fördervereins diese besondere Jubiläumsaktion zum Ende des Jahres.

Anmelden per E-Mail oder Telefon

Wer dieses Weihnachtsgeschenk in Anspruch nehmen möchte, muss sich bis spätestens Donnerstag, 19. Dezember, bei der Fabi melden unter Telefon (0 53 61) 893 33-10 oder per E-Mail an info@fabi-wolfsburg.de.

