Wolfsburg

Noch keine Pläne für nach dem Schulabschluss? Die Abteilung Jugendförderung der Stadt bietet zum September 2021 zwölf Einsatzstellen, um ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu absolvieren. Zu den Einsatzbereichen im FSJ gehören die Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Abenteuerspielplätze, die mobile Offene Kinder- und Jugendarbeit und die zentrale Verwaltungsstelle der Jugendförderung. Eine Online-Infoveranstaltung am 19. April klärt offene Fragen.

Christoph Block, kommissarischer Abteilungsleiter und Koordinator der Freiwilligendienste in der Jugendförderung, stellt fest: „Wir sind sehr froh und glücklich darüber, dass wir 2021/2022 wieder zwölf FSJ-Plätze vorhalten können. Gerade in diesem Corona-Jahr bietet es den jungen Erwachsenen Orientierung sowie Zeit und Möglichkeiten zum Ausprobieren.“

Freiwillige sammeln Erfahrungen

Grundsätzlich empfiehlt er, sich frühzeitig zu bewerben, um sich die gewünschte Einsatzstelle zu sichern. Denn der Freiwilligendienst ist mehr als eine Zwischenlösung. „Die Freiwilligen machen wertvolle, prägende Erfahrungen, von denen sie langfristig profitieren – auch im späteren Arbeitsleben.“

Talkrunde am 19. April

Am Montag, 19. April, von 18.30 bis 19.30 Uhr, veranstaltet die Jugendförderung die Online-Talkrunde „FSJ in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“, live gestreamt auf Youtube und Twitch. Aktuelle Freiwillige berichten dann von ihrem Arbeitsalltag und ihren Erlebnissen. Christoph Block dazu: „Über die Chatfunktion können zudem auch konkrete Fragen an das Plenum gestellt werden.“

Alle Informationen zum FSJ bei der Jugendförderung stehen auf der Homepage jugendraumgeben.de/fsj. Auf der Seite finden sich auch die Links zu den Livestreams bei Youtube und Twitch sowie die Möglichkeit, per Chat Fragen an das Plenum zu stellen.

Bewerbungen für ein FSJ in der Kinder- und Jugendarbeit können per Email an jugendfoerderung@stadt.wolfsburg.de gesendet werden.

Von der Redaktion