Wolfsburg

Es sollte ein Zeichen für Klimagerechtigkeit werden, doch dem Aufruf der Bewegung „ Fridays for Future“ war kaum jemand gefolgt - zumindest kein Schüler. Geplant war am Freitag eine Sitzdemo vor dem Wolfsburger Rathaus.

Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ sollten FFF-Aktivisten in Wolfsburg gleichzeitig mit Demonstranten in der ganzen Welt auf den Klimawandel aufmerksam machen. Doch in der VW-Stadt blieben die Schüler fern. Alexander Sturm (29), Sprecher der FFF in Wolfsburg, bedauert die Situation. „Ich glaube, ein Schüler war zwischendrin mal da“, sagt er.

Anzeige

FFF-Sitzdemo ohne Beteiligung von jungen Menschen

„Ich denke, es liegt an den Strukturen und an der Mobilisierung von FFF“, so Sturm. Viele Schüler, die nicht an der Demo teilgenommen haben, hätten auch andere Prioritäten. Aber, räumt Sturm ein, es könne auch an mangelnder Kommunikation in Wolfsburg gelegen haben. Denn er habe keine Plakate in der VW-Stadt aufgehängt, die auf die Demo hingewiesen hätten. „Außerdem sind die inneren Strukturen ein Problem“, sagt Sturm. Denn, die Demonstrationen muss er mittlerweile alleine organisieren, einst waren es vier Aktivisten, die sich darum gekümmert hatten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

► Lesen Sie auch: Kommentar: „Liebe Schüler, steht wieder auf und geht auf die Straße“

Alexander Sturm, FFF-Sprecher: „Die inneren Strukturen sind ein Problem.“ Quelle: Britta Schulze

Wegen Corona: FFF-Bewegung hatte pausiert

Natürlich könnten auch Startschwierigkeiten aufgrund von Corona eine Rolle spielen. „Wir hatten ja eine längere Pause“, sagt der Aktivist. Er hofft, dass beim nächste Klimastreik wieder mehr Schüler dabei sein werden. Das sieht Student Kevin (22) ähnlich: „Ich bedauere die geringe Teilnahme sehr, aber ich habe es auch erwartet. Ich vermute, dass das Interesse an der Bewegung abflacht“.

Demonstrantin fordert Klimaschutz-Themen in Grundschulen

Um wieder mehr Schüler zu mobilisieren, sieht Marion Stegmüller-Klier (51) auch Lehrer in der Verantwortung. Die Wolfsburgerin demonstrierte am Freitag auf dem Rathausplatz und ist pädagogische Mitarbeiterin an einer Wolfsburger Grundschule. „ Klimaschutz muss schon in ersten Klasse thematisiert werden“, so Stegmüller. Sie hofft, dass auch Lehrer gemeinsam mit ihren Schülern zu den Demonstrationen gehen.

Marion Stegmüller-Klier (51) war auf dem Rathausplatz mit dabei: „Klimathemen müssen schon in der ersten Klasse Bestandteil des Unterrichts sein.“ Quelle: Nina Schacht

Schließlich, so Sturm, habe zum Ende der Demonstration noch ein Schüler auf dem Rathausplatz vorbeigeschaut. Es hatten sich auch ein paar Aktivsten anderer Bewegungen zur Kundgebung eingefunden.

Von Nina Schacht