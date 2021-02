Wolfsburg

„Ich bin begeistert von der Idee einer dezentralen Ladeinfrastruktur“, sagt die Wolfsburger FDP-Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm. Die Liberalen stellten am Donnerstag einen Antrag, in dem sie die Stadt Wolfsburg zu einem Modellversuch der besonderen Art auffordern: Rund 500 Straßenlaternen in Wolfsburg und den umliegenden Dörfern sollen zu Ladestationen für Elektroautos umgebaut werden.

„Derzeit fehlen in Wolfsburg Lademöglichkeiten, an denen längere Zeit geparkt wird und gleichzeitig geladen werden kann,“ führt die Liberale weiter aus. „Für Nutzer von Elektroautos, die entweder keinen festen Stellplatz haben oder diesen nicht mit einem Ladepunkt ausstatten können, gleicht die Suche nach einer geeigneten Lademöglichkeit einer Odyssee. Das darf nicht sein und schon gar nicht in einer Autostadt wie Wolfsburg“, so Krumm weiter.

Laternenladen: Besonders geeignet für den urbanen Verkehr

Das Laternenladen sei eine gute Möglichkeit, die im öffentlichen Raum vorhandene elektrische Infrastruktur für das Laden zu nutzen, meint auch Fraktionskollege Marco Meiners. „In mehreren deutschen Städten ist das Laternenladen mit Erfolg realisiert worden, also warum nicht bei uns?“ Besonders für den urbanen Verkehr mit kurzen Strecken und hohen Standzeiten ist das Angebot gedacht, so wird es in dem FDP-Antrag dargestellt.

