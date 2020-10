Wolfsburg

Tumulte und Polizei am Rande eines Kreisligaspiels: Während eines Fußballspiels im vergangenen Herbst gerieten zwei Spieler in Streit – so sehr, dass am Ende auch Zuschauer den Rasen stürmten und die Polizei alarmieret werden musste. Dieser handfeste Zoff landete jetzt vor Gericht.

Am 24. November 2019 musste das Fußballspiel zwischen der 2. Herren-Mannschaft des 1. FC Wolfsburg gegen den TV Jahn im Porschestadion am Berliner Ring abgebrochen werden. In der 85ten Spielminute kam es beim Spielstand 3:4 zu der Auseinandersetzung.

Anzeige

Auslöser für die Tumulte soll eine rassistische Beleidigung gewesen sein

Auslöser der Tumulte soll eine rassistische Beleidigung eines TV-Jahn-Spielers gegenüber einem aus Guinea stammenden FC-Spielers gewesen sein. In der Folge wurde der Fußballer des 1. FC Wolfsburg beschuldigt, als Reaktion auf die Provokation den bereits am Boden liegenden Sportler mit Stollenschuhen getreten zu haben. Deshalb musste sich der Kreisliga-Spieler wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Strafgericht des Amtsgerichts Wolfsburg verantworten.

Vor Gericht gab der ehemalige Wolfsburg-Spieler zu, sich unsportlich verhalten zu haben und entschuldigte sich. Er habe sich provoziert gefühlt, weil der TV-Jahn-Sportler ihn angeblich „Neger“ genannt habe. An diesen Begriff konnte sich der Angeklagte zwar nicht konkret erinnern, gab aber zu, etwas in der Art von sich gegeben zu haben und entschuldigte sich ebenfalls.

Als Konsequenz aus diesen Vorkommnissen hatte der FC Wolfsburg seinen Fußballer für sechs Monate gesperrt. Da er nach eigener Aussage in seiner Wolfsburger Fußballzeit bereits mehrfach rassistische Beleidigungen erfahren habe, wechselte er zwischenzeitlich aus eigenen Stücken zum Fußballverein Gifhorn Tiddische.

Da die Verletzungen nicht schwerwiegend waren, sahen alle beteiligten Spieler den Vorfall zwar als unsportlich, aber nicht als Straftat an, so dass auch die vorsitzende Richterin das Verfahren einstellte mit den Worten: „mit den Worten: „Da müssen Sie sich besser unter Kontrolle haben. Konzentrieren Sie sich lieber aufs Tore schießen!“

Von swi