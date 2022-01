Wolfsburg

In den vergangenen sieben Tagen haben sich 591 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert, die Inzidenz liegt deutlich über 400. Zahlreiche Wolfsburgerinnen und Wolfsburger müssen sich deshalb zwangsläufig mit den erst kürzlich geänderten Quarantäne-Regeln auseinandersetzen. Doch wie sehen die momentan überhaupt aus? Die WAZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welchen Unterschied gibt es zwischen Quarantäne und Isolation?

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist eine Isolierung eine behördlich angeordnete Maßnahme für Personen, bei denen ein Labor eine Corona-Infektion mittels PCR-Test festgestellt hat.

Die Quarantäne ist laut der BZgA eine Absonderung von Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, beispielsweise weil die Betroffenen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Die Quarantäne kann sowohl behördlich angeordnet als auch freiwillig sein.

Seit wann und für wen gelten die neuen Quarantäne-Regeln?

Am Samstag sind die neuen Quarantäne-Vorgaben des Landes in Kraft getreten. In Wolfsburg gelten bereits seit vergangener Woche Mittwoch neue Quarantäne-Regeln. Für Personen, die sich vor diesem Tag mit dem Coronavirus infiziert haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, gelten noch die alten Quarantäne-Regeln. Betroffene können die Quarantäne und auch die Isolation erst nach 14 Tagen verlassen.

Wie lang müssen infizierte Personen in Wolfsburg laut der neuen Regeln in Isolation?

Personen, bei denen ein PCR-Test eine Corona-Infektion festgestellt hat, schickt das Gesundheitsamt grundsätzlich für zehn Tage in Isolation. Wer diese verkürzen möchte, kann sich nach sieben Tagen „freitesten“.

Wie lange müssen Kontaktpersonen in Quarantäne?

Auch für Kontaktpersonen gilt, dass das Gesundheitsamt sie grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne schickt. Sie können sich ebenfalls nach sieben Tagen freitesten. Es gibt allerdings auch Personen, die die Quarantäne ganz umgehen können: Wer eine Booster-Impfung erhalten hat und als Kontaktperson gilt, muss nicht in Quarantäne. Gleiches gilt für Personen, bei denen die zweite Impfung oder die Genesung weniger als drei Monate zurückliegen. Auch Menschen, die sich nach einer Genesung einmal haben impfen lassen und bei denen diese Impfung weniger als drei Monate her ist, müssen nicht in Quarantäne.

Wer ist überhaupt eine „Kontaktperson“?

Wer als Kontaktperson gilt, ist vom Einzelfall abhängig und wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Grundsätzlich ist laut dem Land Kontaktperson, wer in den zwei Tagen vor einem positiven Test oder danach einen Kontakt mit der infizierten Person hatte. Dieser Kontakt muss eine der folgenden Bedingungen erfüllen: Weniger als 1,5 Meter Abstand über mehr als zehn Minuten und ohne Maske, ein Gespräch mit weniger als 1,5 Metern Abstand ohne Maske (die Dauer ist dabei egal) oder mehr als zehn Minuten Aufenthalt in einem schlecht belüfteten Raum.

Was ist unter dem Begriff „Freitesten“ zu verstehen?

Nach sieben Tagen können Infizierte oder Kontaktpersonen die Isolation oder Quarantäne verlassen, wenn ein Schnelltest oder ein PCR-Test negativ ausfällt. Wer infiziert war, muss zudem seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sein. Wichtig zu wissen: Ein Selbsttest zu Hause reicht nicht aus, um die Quarantäne oder Isolation zu beenden. Stattdessen müssen die Betroffenen eine anerkannte Teststelle aufsuchen. Der Besuch der Teststelle ist trotz der vorgeschriebenen Absonderung laut dem Land Niedersachsen „ausdrücklich erlaubt“.

Welche Regeln gelten für Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern?

Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe arbeiten, können sich ebenfalls nach sieben Tagen aus der Quarantäne oder der Isolierung freitesten. Wer infiziert war, muss dafür allerdings zwingend einen PCR-Test machen, ein negativer Schnelltest reicht zur Wiederaufnahme des Dienstes nicht aus. Zudem müssen Betroffene seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sein.

Welche besonderen Regeln gelten für Kinder und Jugendliche?

Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, können die Quarantäne bereits nach fünf Tagen durch einen PCR-Test oder einen Schnelltest beenden. Wer unter 18 Jahren ist und schon eine Booster-Impfung erhalten hat, muss als Kontaktperson nicht in Quarantäne.

Sind Abweichungen von den genannten Regeln möglich?

Die Entscheidung über die Quarantäne- und Isolations-Maßnahmen trifft letztendlich das Gesundheitsamt. Es kann im Einzelfall von den genannten Regeln abweichen. Ein möglicher Grund dafür ist beispielsweise ein hohes Schutzniveau, weil eine Person täglich getestet wird.

Wann muss man sich in Quarantäne begeben, auch ohne, dass eine Aufforderung des Gesundheitsamtes vorliegt?

Personen, bei denen der „begründete Verdacht“ auf eine Corona-Infektion besteht, müssen sich laut dem Land in Quarantäne begeben. Ein entsprechender Verdacht liegt vor, wenn ein Schnelltest positiv ausfällt. Dabei ist egal, ob es sich um einen Selbsttest zu Hause oder einen Test einer anerkannten Station handelt. Gleiches gilt für Personen, die mit jemandem zusammen wohnen, bei dem ein Schnelltest positiv ausgefallen ist. Hier gelten allerdings ebenfalls Ausnahmen für geboosterte sowie kürzlich geimpfte oder genesene Personen, die darüber hinaus keine Symptome haben: Sie müssen nicht in Quarantäne.

Ein Verdacht auf eine Infektion liegt außerdem dann vor, wenn eine Person an typischen Corona-Symptomen erkrankt ist. Dazu zählen insbesondere Husten, Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust.

