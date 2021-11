Zu seiner konstituierenden (formgebenden) Sitzung kommt der Rat der Stadt Wolfsburg am Mittwoch, 3. November, um 16 Uhr im Spiegelsaal des CongressParks zusammen. Die Sitzung findet wegen der Corona-Lage (Sicherheitsabstände) nicht wie üblich im Sitzungssaal des Rathauses statt. Damit alle, die möchten, die Sitzung verfolgen können, wird sie zudem online live übertragen – unter anderem über das Facebook-Portal der Stadt. Die Tagesordnung ist auf der Homepage der Stadt Wolfsburg einsehbar.

In der allerersten Sitzung eines neuen Ratsgremiums nach den Kommunalwahlen geht es um viele Formalitäten – so wird zum Beispiel Oberbürgermeister Dennis Weilmann vereidigt und die neuen Ratsmitglieder werden verpflichtet, sich an die Sitzungsordnung und an die Verschwiegenheit bei Kenntnis sensibler Daten oder Fakten zu halten. Zudem geht es um die Besetzung von Ämtern im Rat (Ratsvorsitz, Bürgermeister), Besetzung der Fachausschüsse und der politischen Vertretung in verschiedenen Gremien (Aufsichtsräte, Gesellschafterversammlungen und so weiter). Auch einige Satzungen werden beschlossen. Das Programm der Sitzung summiert sich so auf mehr als 60 Tagesordnungspunkte.