Wolfsburg

Die Veränderung des Klimas lässt sich auf einer Verkehrsinsel vor dem Allerpark erklären. Hier startete am Sonntagvormittag die Exkursion des aus dem Fernsehen bekannten Extrem-Botanikers Jürgen Feder. Mit den Teilnehmern marschierte er in teilweise strömendem Regen mehrere Stunden durch die Landschaft am Allersee.

An der Bushaltestelle zwischen zwei Fahrbahnen an der Kreuzung hoch zum Allerpark erwartet Jürgen Feder seine Teilnehmer. Schon seit 7 Uhr war er im Allerpark auf Erkundung unterwegs gewesen, um die Exkursion des Tages vorzubereiten. Für den Startpunkt hat er sich am Morgen spontan entschieden.

Kleines Liebesgras ist eigentlich in Italien heimisch

„Ich konnte vom Auto aus schon sehen, dass hier an der Haltestelle richtig was los ist“, sagt er. Er beugt sich runter und zieht ein flach wachsendes Kraut aus den Fugen. „Das ist Kleines Liebesgras“, erklärt er. Das sei eigentlich eher in Italien heimisch, aber in den vergangenen Jahren in Richtung Norden gewandert auf ganz besondere Weise.

Gehört diese Pflanzen hierher? Viele Arten sind über die Jahrhunderte aus dem Süden eingeschleppt worden – und fühlen sich mittlerweile wohl hier, weil das Klima immer wärmer wird. Quelle: tim schulze

Das Kleine Liebesgras wurde von Bahnhof zu Bahnhof bis in den Norden unter den Schuhen mitgetragen. Nun ist es auch am Allerpark angekommen. Dass das Liebesgras sich augenscheinlich wohl fühlt in Norddeutschland, hat klimatische Hintergründe. „Die Arten sagen mir, was Tango ist“, erzählt Jürgen Feder in seiner unnachahmlichen Art.

Die Pflanze kriegt viele Nährstoffe aus der Luft

Durch das durchschnittlich wärme und trockenere Wetter kommen immer mehr Pflanzen aus dem Süden in den Norden und besetzen zum Teil auch Nischen, die andere Arten hinterlassen haben, die mit dem trockenen Wetter nicht so gut zurecht kommen. „Das hat es immer wieder gegeben“, sagt Feder. „Aber diese Rasanz, mit der das jetzt stattfindet, lässt sich erst seit zehn Jahren beobachten.“

Jürger Feder auf YouTube – „Kann man das essen?“

Ein weiteres Phänomen erklärt er an einer Sumpfblume, die weit weg vom Nass an der Bushaltestelle Allerpark wunderbar gedeiht und blüht. „Die Pflanze kriegt so viele Nährstoffe aus der Luft, dass sie damit das fehlende Wasser kompensieren kann“, so Feder. Es befinde sich heutzutage so viel Dünger in der Luft wie in den 1940er Jahren in den Boden eingebracht worden seien.

„Wer den Breitwegerich nicht kennt, hat die Welt verpennt“

Weitere pflanzliche Einwanderer wie das Kanadische Berufkraut zeigen sich ebenfalls an der Haltestelle. Das ist aber schon seit dem 17. Jahrhundert in Europa verbreitet. Es gehört zu den vielen Pflanzen, die plötzlich in Europa auftauchen, nachdem die Europäer Amerika für sich entdeckt haben.

Jürgen Feder bei TV Total:

Aber natürlich findet Jürgen Feder auch ganz einheimische Pflanzen wie den Vogelknöterich, dessen nahrhaften Samen die Spatzen gerne essen. Auch der Breitwegerich findet sich auf der Wiese. „Wer den Breitwegerich nicht kennt, hat die Welt verpennt“, erklärt der Extrem-Botaniker und zielt auf die Heilkraft der Pflanze ab. Die kann man zum Beispiel zur Wundauflage verwenden oder gegen Schwellungen von Insektenstichen.

Und so schob sich noch bis weit in den Nachmittag der kleine Trupp um Feder manchmal nur meterweise durch das trübe Wetter hin zum Parkplatz, dem Allerufer, dem Kolumbianischen Pavillon und entlang am Strand bis hin zum Courtyard Mariott Hotel – und lernte dabei extrem viel über die Pflanzenwelt direkt vor der eigenen Tür.

Von Robert Stockamp