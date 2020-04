Experte: So helfen Eltern ihrem Kind durch die Corona-Krise

Wolfsburg

Um auf die schwierige Situation von Kindern während der Corona-Krise aufmerksam zu machen, startete der Verein „Kindgerecht“ die Kampagne „Sei fair - Schütze Dein Kinde vor dem Virus und vor häuslicher Gewalt“. In Briefkästen werden dazu Flyer mit allen wichtigen Telefonnummern für Betroffene verteilt. Auch in Hausfluren werden Plakate der Kampagne hängen. Raik Lößnitz, Vorsitzender des Vereins, gibt Tipps zum Umgang in der Corona-Krise:

Kinder reagieren auf Corona mit Angst, Wut und Rückzug

„Kinder spüren die ständige Spannung und Angst. Auch Kinder haben so etwas auch noch nie erlebt – zu Hause gefangen zu sein und seine Freunde nicht zu sehen. Kinder werden in dieser Zeit sicher weniger geduldig, weniger ausgelastet, weniger verträglich sein“, so der Experte. Angst, Wut, Rückzug oder Protest gegen Vorschläge der Eltern könnten die Folge der aktuellen Veränderungen sein. „Eltern sollten berücksichtigen, dass das Kind nichts für diese Situation kann“, so Lößnitz.

Freizeit während der Kontaktsperre positiv nutzen

„Bleiben Sie fair, üben Sie Nachsicht und seien Sie nicht zu streng“, rät der Experte. Was Kinder jetzt brauchen, sei sich wohl und geliebt zu fühlen. Zu fühlen, dass alles gut werde.“ Die zwangsverordnete Freizeit könne bewusst als eine positive Zeit mit dem Kind genutzt werden: Spielen noch vor dem Frühstück, Kochen, Backen, Spazieren gehen, Verkleiden, Autorennbahn aufbauen, Kuscheln, Bilderbücher ansehen oder das Fahrrad reparieren.

Experte: Keinen Schuldruck aufbauen

„Kinder sollten nicht noch zusätzlich mit Corona-Katastrophennachrichten und Aufgabendruck aus der Schule gestresst werden“, teilt Lößnitz mit. Denn: Alle Kinder werden derzeit nicht beschult. Und das Kind werde die Wissenslücken irgendwann wieder aufholen. Die psychische Gesundheit von Eltern und Kindern, sei das Wichtigste, was es zu bewahren gelte. „Wenn Eltern Dinge tun, die Ihrem Kind schaden, wenn sie es anschreien, es gar schlagen oder wegsperren, wird es sich noch sehr lange an diese schlimme Corona-Zeit zurückerinnern. Länger als es das Virus allein jemals hätte erreichen können. Wenn Eltern spüren, wie Ihre Überforderung wächst, sollten Freiräume geschaffen werden“, so der Experte. Jeder brauche mal eine Pause. Wer Überforderungen oder Aggression in sich spüre, müsse einen Stopp setzten. Auch helfe es, sich mit Freunden telefonisch darüber auszutauschen.

Unterstützer der Kampagne

Die Aktion des Vereins findet Unterstützung von der Neuland Wohnungsgesellschaft, der Diakonie-Kirchenkreissozialarbeit Süd, Haus und Grund, der VW-Immobilien und der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg.

Von Nina Schacht