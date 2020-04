Eingesperrt mit dem Täter: So verschärft Corona die häusliche Gewalt

Wolfsburg

Sie werden verprügelt, weggesperrt und angeschrien: Kinder sind Leidtragende in der Corona-Krise. Von einem Anstieg häuslicher Gewalt gegenüber Kindern in Zeiten der Pandemie geht Raik Lößnitz, Vorsitzender des Wolfsburger Vereins „Kindgerecht“ aus. Häusliche Enge, Angst vor dem Jobverlust und Existenzsorgen lassen die Gewalt in den eigenen vier Wänden ansteigen, so der Experte. Auch Heidi Kruse, Mitarbeiterin im Frauenhaus, geht davon aus, dass Streitigkeiten in den Familien während der Krise häufiger eskalieren.

Experte: Kinder sind während Corona in ihrer Situation gefangen

„Kinder sind während der Corona-Krise in ihrer Situation gefangen und können nicht ausweichen, wenn sie von Eltern körperlich gezüchtigt werden. Das ist ein großes Problem“, sagt Lößnitz. Frustrierte Eltern, die ihre Kinder schlagen. Eltern, die an ihre Belastungsgrenze geraten. Und dominante Väter und Mütter, die ihren Nachwuchs anschreien. All das verursache die Krise „Wir rechnen auch in Wolfsburg mit Folgen. VW hat die Produktion herunter gefahren: Die Frustration zu Hause nimmt zu“, berichtet Lößnitz.

Frauenhaus ist voll belegt

Von eskalierenden Konflikten gegenüber Frauen geht auch Heidi Kruse, Mitarbeiterin im Frauenhaus aus. Die räumliche Enge in Zeiten der Kontaktsperre ist auch hier der Grund. „Die Frauen haben keine Möglichkeit auszuweichen“, sagt Kruse.

Kürzlich fragten drei Frauen im Frauenhaus nach einer Unterkunft nach. „Das ist aber nicht außergewöhnlich. Zu manchen Zeiten haben wir täglich Anfragen“, sagt die Mitarbeiterin. Allerdings ist das Haus derzeit voll belegt: Zehn Frauen und zehn Kinder haben dort Zuflucht gefunden. Frauen, die eine Unterkunft brauchen, werden auch an umliegende Frauenhäuser vermittelt. Die Stadt Wolfsburg teilt mit, dass bei der Polizei seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bislang kein Fall von häuslicher Gewalt angezeigt, beziehungsweise gemeldet worden sei.

Ein Lichtblick: „Die Stadt hat uns noch eine Wohnung zur Verfügung gestellt“, berichtet Kruse. Für das Frauenhaus bedeutet das Aufatmen in Zeiten von Corona. Denn: Die Hygienemaßnahmen stellen das Frauenhaus vor Herausforderungen. „Wir tragen einen Mundschutz und halten Mindestabstände ein, essen getrennt und die Kinder spielen nicht zusammen“, berichtet Kruse. Aber: Die Bewohnerinnen teilen sich Küche und Bad.

Wichtige Telefonnummern: Hilfe bei häuslicher Gewalt Betroffene von Häuslicher Gewalt können sich an diese Stellen wenden: Elterntelefon ( Nummer gegen Kummer): (0800) 111 0 550, Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: (0800) 22 55 530, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116 016. In akuten Fällen können Betroffene die örtliche Polizei unter 110 erreichen.

Corona verstärkt die Konflikte in Familien

Doch wann ist eine Ende der Ausgangssperre in Sicht? „Für viele Familien ist sie eine zusätzliche Belastung. Die Kinder sind zu Hause. Es fehlen soziale Kontakte. Besonders schwierig wird es, wenn es ohnehin schon Konflikte, eventuell auch schon verbale und psychische Gewalt gegeben hat. Da besteht ein hohes Risiko, dass sie jetzt eskalieren, aus verbaler auch körperliche Gewalt wird“, berichtet Lößnitz. Aktuelle Zahlen, wie viele Kinder derzeit unter Übergriffen in ihren Familien leiden, liegen Lößnitz nicht vor.

Kampagne soll verhindern, dass Konflikte eskalieren

Aus diesem Grund rief der Verein die Kampagne „Sei fair - Schütze Dein Kinde vor dem Virus und vor häuslicher Gewalt“ ins Leben. „Die Kampagne soll noch einmal auf dieses schwierige Thema aufmerksam machen und Möglichkeiten aufzeigen, diese besonderen Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen“, sagt der Experte.

Unterstützen Familien in der Corona-Krise: Raik Lößnitz (links), Sozialarbeiter und Vorsitzender des Vereins „Kindgerecht“ und Frank Roth, Erzieher und Vorstandsmitglied. Quelle: Verein

Dort wo aber schon vor der Corona-Krisensituation Gewalt und Aggression in der Familie vorherrschte, werde dies nicht ausreichen. „Wir machen uns besonders Sorgen um die Situation der Kinder und des jeweils unterlegenen Elternteils“, sagt Lösnitz.

