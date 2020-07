Corona-Pandemie - Bezahle, was du willst: So läuft das Experiment im Phaeno in Wolfsburg

Allmählich steigen die Besucherzahlen im Wolfsburger Phaeno wieder, den Spaß an physikalischen Phänomenen lassen sich die Besucher durch die Corona-Schutzmaßnahmen nicht nehmen. Und an der Kasse wurden die Gäste an diesem Wochenenende Teil eines weiteren Experiments.