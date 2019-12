Wolfsburg

Für das letzte Gruppenspiel in der Euro League zwischen dem VfL Wolfsburg und AS Saint-Étienne (Donnerstag, 21 Uhr) in der VW-Arena hält die Polizei an ihrer Einsatzstrategie fest: „Aufgrund der bisherigen polizeilichen Erfahrungen in der Gruppenphase mit den Fans des AS Saint-Étienne haben wir das bevorstehende Spiel als Risikospiel eingestuft“, so Einsatzleiter Olaf Gösmann.

Auch gewaltbereite „Fans“ dabei

Die Wolfsburger Polizei rechnet bis zu 1000 mitreisenden Anhänger der Gastmannschaft, darunter auch gewaltbereite „Fans“. Bei vorangegangenen Gruppenspielen seien diese durch massives Abbrennen von Pyrotechnik aufgefallen. „Unser vorrangiges Ziel ist es, allen friedlichen und fußballbegeisterten Fans ausreichend Raum für die Unterstützung ihrer Mannschaft zu gewähren“, erläutert Gösmann.

Polizei mit rund 500 Einsatzkräften

„Wir sind aber auch für die Sicherheit verantwortlich, deshalb wird jegliche Form von Gewalt konsequent unterbunden und verfolgt. Gewalttäter beider Fanlager geben wir keinen Raum. Generell werden die über 500 Einsatzkräfte der Polizei eine strikte Trennung der Fangruppen vornehmen“, so Gösmann.

Zäune am Nordkopf

Präventiv sollen im Umfeld des Busbahnhofs am Nordkopf am späten Donnerstagvormittag bestimmte Bereiche abgezäunt werden. Verkehrsbehinderungen seien infolge dessen möglich. Aktuell liegen der Polizei keine Erkenntnisse über potenzielle Störungen vor. Daher setzt die Polizei auf einen friedlichen, sportlich-fairen Verlauf des Spiels und des Einsatzes.

Von der Redaktion