Wolfsburg

Essen, trinken, Auto aufladen: Diese Möglichkeit bietet in Zukunft das McDonald’s-Restaurant im Lerchenweg 24. Seit vergangener Woche ist dort eine E-Ladesäule in Betrieb, an der zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit Öko-Strom betankt werden können. Betreiber der Säule ist die Mobilitätsgesellschaft EWE Go, eine Tochter des Energiedienstleisters EWE.

Die Schnellladesäule in Wolfsburg ist eine von zukünftig gut 10 000 Lademöglichkeiten, die bundesweit bis zum Jahr 2025 an McDonald’s-Standorten errichtet werden sollen. Im Dezember des vergangenen Jahres hatten McDonald’s Deutschland und EWE Go den Kooperationsvertrag geschlossen. Ihm zufolge stellt McDonald’s mit seinen Restaurants die Standorte zur Verfügung und EWE Go verantwortet den Aufbau und den Betrieb der Ladesäulen. Schon heute gibt es an über 45 McDonald’s Restaurants Ladesäulen von EWE Go (sogenannte High Power Charger) mit einer Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt – eine satte Ladeleistung. Vergleichbares gibt es in Wolfsburg bisher nur an den Ionity-Säulen und den mobilen Schnellladesäulen der VW Komponente.

Wolfsburg ist „am Zahn der Zeit“

„Gerade mit unserem Restaurant-Standort in der VW-Stadt Wolfsburg war es uns ein zentrales Anliegen, eine Ladesäule in Betrieb zu nehmen“, betont Restaurantleiter Andreas Tute. „Wir sind Kommunikationsplattform zwischen einzelnen Autokonzernen und -kunden und damit stets am Zahn der Zeit. So auch in Sachen Elektromobilität.“

Mit der neuen Ladesäule wolle das Restaurant die Stadt Wolfsburg auf ihrem Weg zur Modell- und Referenzstadt für Elektromobilität unterstützen.

Gemäß „Klimaschutzprogramm 2030“ der Bundesregierung sollen bis zum Jahr 2030 bis zu zehn Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen sein. Damit wächst auch der Bedarf einer entsprechenden Ladeinfrastruktur.

