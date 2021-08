Wolfsburg

Das Gesundheitsamt der Stadt bittet um Mithilfe: In der Nacht von Freitag, 30. Juli, auf Samstag, 31. Juli, waren im Club Esplanade in der Wielandstraße Personen, die im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Stadt bittet deshalb alle, die dort waren, sich zu melden.

„Nach den vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass es in dieser Situation zu weiteren Infektionen gekommen ist“, sagt Stadtsprecherin Christiane Groth. Die dem Gesundheitsamt vorliegende Liste der Besucher ermögliche keine umfassende Aufklärung und Ermittlung der Kontakte. Menschen die dort waren und noch nicht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt standen, bittet die Stadt sich unter der Mail-Adresse: corona.kontakt@stadt.wolfsburg.de zu melden.

Viele Besucher waren vorher woanders unterwegs

Esplanade-Chef Jan Schroeder sagt: „Viele meiner Gäste waren vorher woanders unterwegs.“ Quelle: Roland Hermstein

Esplanade-Inhaber Jan Schroeder hofft ebenfalls, dass die betroffenen Personen das tun. Da sein Club erst um 23 Uhr öffnet, müsste der Aufruf der Stadt in seinen Augen aber noch weiter gehen: „Alle Leute, die an dem Abend da waren, waren vorher in anderen Läden unterwegs. Wir sind nur das letzte Glied. Nur uns zu nennen, ist unsportlich.“

Anfang der Woche hatte bereits ein Corona-Fall beim Gassenrave am Samstagabend kurzzeitig für Aufsehen gesorgt. Diesen kommentierte die Stadt allerdings nicht, es handele sich um einen Einzelfall und nicht um einen Hotspot. Die betroffene Person war vollständig geimpft.

