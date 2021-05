Erstimpfung in Magdeburg, Zweitimpfung in Wolfsburg

Wolfsburg

Wolfsburger Bürger und Bürgerinnen, die ihre Erstimpfung in Magdeburg erhalten haben und dort nicht die zweite Impfung erhalten können, bekommen die Zweitimpfung im Wolfsburger Impfzentrum.

Die betroffenen Personen werden gebeten, den Anmeldebogen auf www.wolfsburg.de/Impfzentrum unter dem Punkt „Formuare und Merkblätter“ bis spätestens Freitag, 21. Mai, ausgefüllt an das Impfzentrum in Wolfsburg impfzentrum@stadt.wolfsburg.de zu senden. Von dort erfolgt dann die Terminvergabe für die Zweitimpfung.

Die Stadt Magdeburg hat laut Medienberichten Anfang April zu Impfungen mit Astrazeneca aufgerufen – auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht in Magdeburg oder Sachsen-Anhalt wohnen, hätten sich kurzfristig in Magdeburg impfen lassen dürfen.

Magdeburg soll Zweitimpfungen abgesagt haben

Die Stadt Magdeburg habe nun allen Betroffenen den Termin für die Zweitimpfung abgesagt – den Impfstoff benötige die Stadt nun ausschließlich für die eigenen Bürgerinnen und Bürger.

Wie viele Wolfsburger betroffen sind, ist unklar. Ein WAZ-Leser aus Königslutter war in Magdeburg abgewiesen worden, obwohl er einen Termin gemacht hatte. Die Begründung: Das Zentrum könne nur Personen mit einem Wohnsitz in der Stadt in Sachsen-Anhalt impfen.

Von der Redaktion