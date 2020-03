Erstes Jugend-Magazin: Junge Journalisten schreiben über ihre Stadt

Wolfsburg

Blogs, Podcasts oder das klassische Magazin: In Zukunft können Jugendliche darüber schreiben und veröffentlichen, was sie in Wolfsburg bewegt. Entstehen soll das erste stadtweite Magazin für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren.

In einem dreitägigen Workshop bekommen die Teilnehmer Einblicke in die Themen Fake-News, Nachrichten, Bildgestaltung und Layout. Danach geht es weiter mit wöchentlichen Redaktionskonferenzen. Ob die jungen Journalisten eigene Videos produzieren, eine Fotoserie auf Instagram starten oder in einem Blog über ihnen wichtige Themen berichten, bleibt ihnen überlassen.

Magazin soll Jugendlichen eine Stimme geben

„Es gibt für Jugendliche bislang kein Magazin in Wolfsburg“, sagt Birgit Rabofski, Leiterin des Bildungshauses. Das soll sich nun ändern: Rund 10 000 Euro Fördermittel stehen für das Projekt zur Verfügung. Gefördert wird das Jugendmagazin vom Deutschen Bibliotheksverband und dem Bundesministerium für Bildung. „Das Projekt ist zunächst auf drei Monate begrenzt. Entwickelt sich daraus eine junge Redaktion, so wird das Jugendmagazin fortgeführt“, sagt Rabofski.

Initiiert wurde das Projekt von Madita Heubach, Medienpädagogin der Stadtbibliothek: „Jugendliche brauchen einen Raum, in dem sie gehört werden“, sagt Heubauch. Unterstützt wird die Stadtbibliothek von zahlreichen Partnern. Das Institut für Zeitgeschichte möchte die Jugendlichen zu der Frage: Wie sicher ist eine Quelle? Oder auch zum Thema Urheberrechte schulen. Der Verein Diges in Wolfsburg unterstützt das Projekt mit einer Website.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) bildet die jungen Schreiber für das Veröffentlichen von Beiträgen in sozialen Medien aus. „Wir wollen auch den Blick dafür schulen, dass die Teilnehmer gewerbliche Beiträge von journalistischen Inhalten unterscheiden können“, sagt John-Kurt Hemmecke von der WMG. Über das Thema „Recht am eigenen Bild“ informiert Carolin Heidloff von den Kreativwerkstätten im M2K.

So können sich Interessierte anmelden

Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Eine Anmeldung ist unter http://youthsnews.bildungshaus-wolfsburg.de erforderlich. Anmeldeschluss ist der 25. März. Die Teilnahme ist kostenlos. In der Jugendredaktion gibt es 15 Plätze. Das erste Treffen findet in den Osterferien am Montag, 30. März, von 14 bis 16 Uhr statt. Danach startet der Workshop ab Montag, 6.April, bis Mittwoch, 8. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Von Nina Schacht