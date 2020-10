Wolfsburg

Der größte Unterschied ist deutlich zu hören – oder eben nicht zu hören: Fast geräuschlos rollt der Elektrobus an den Passanten in der Wolfsburger Innenstadt vorbei. MAN hat am Freitag den ersten Elektrobus an die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) übergeben. Unter dem Motto „emissionsfreie Mobilität für Wolfsburg“ soll der Testbus ein Jahr lang auf unterschiedlichen Linien zum Einsatz kommen. Der Hersteller und die Verkehrsbetriebe wollen Erfahrungen mit dem Elektroantrieb in der Praxis sammeln.

Vor dem Wolfsburger Rathaus übergibt Mike Vannauer von MAN den Stromer an die WVG-Geschäftsführer Frank Kästner und Timo Kaupert – und startet zusammen mit dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Wolfsburg AG zu einer kurzen Probefahrt über den City-Ring. Das weiche Anfahren macht schon deutlich, dass an der Achse des zwölf Meter langen Busses ein Elektromotor werkelt. Als an der Ampel die rauschenden Nebenaggregate verstummen, ist kaum noch etwas zu hören. Auch die Vibrationen eines Dieselmotors an der Karosserie bleiben aus.

Innovationspartnerschaft: WVG leitet Daten aus dem Fahrbetrieb an MAN weiter

„Wir wollen jetzt Erfahrungen mit dem Bus sammeln“, sagt Kaupert. Stadtwerke, WVG und MAN arbeiten in einer Innovationspartnerschaft zusammen. Die WVG will Daten über Reaktionszeiten des Systems, die Motordrehzahl und Umgebungszustände an MAN weiterleiten. „Wir möchten auch ein Feedback der Fahrgäste bekommen“, sagt MAN-Regionalverkaufsleiter Vannauer. In die Entwicklung der Technik sei über Jahre viel Geld und Know-How investiert worden. Man sei stolz, am Sitz der Konzernmutter den „ Lion’s City“ nun erstmals auf die Straße zu bringen und in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Die Serienproduktion soll im Oktober starten.

Die Ampel schaltet auf Grün. Mit einem feinen Sirren fährt der Stromer wieder an. „Der fährt sich super“, sagt Busfahrer Dirk Köcher, „es ist alles ein bisschen leiser“. Beim Druck aufs Bremspedal wirke zunächst die Rekuperation des Motors verzögernd. Dabei fließt Energie in den Akku zurück. Die eigentlichen Bremsen greifen erst, wenn es nötig ist. Rund 40 Fahrer hat die WVG für den Einsatz mit dem Testbus geschult.

Bis zum Jahr 2025 will die WVG ihre CO2-Bilanz um 25 Prozent verbessern

Von den 90 Bussen in der Fahrzeugflotte der WVG fahren bereits 19 mit Hybridantrieb. Bis zum Jahr 2025 will die WVG ihre CO2-Bilanz um 25 Prozent verbessern, auch um Fördergelder zu sichern. Der Elektrobus ist zunächst für ein Jahr bei der WVG im Einsatz, wie es weitergeht, soll danach entschieden werden. Ein vergleichbarer Bus mit Verbrenner kostet rund 240 000 Euro, für einen Elektrobus wird je nach Ausschreibungsergebnis etwa dreimal so viel fällig, dazu kommen die Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Die Ladegeräte brauchen Platz, außerdem muss die begrenzte Reichweite der E-Busse durch eine höhere Zahl an Fahrzeugen ausgeglichen werden.

Daten zum Elektrobus „MAN Lion’s City“ Der Elektromotor leistet 160 kW (218 PS) bis maximal 240 kW (326 PS). Die sechs Lithium-Ionen-Batteriemodule haben eine Kapazität von 480 kWh. Das reicht für eine praxistaugliche Reichweite von 200 Kilometern, bei günstigen Bedingungen sind 270 Kilometer drin. Geladen wird der E-Bus mit Ökostrom, bei voll entladenem Akku beträgt die Ladezeit etwa drei Stunden. Der Bus bietet 42 Sitz- und 40 Stehplätze sowie 1 Rollstuhlplatz. Die Klimatisierung erfolgt mittels Wärmepumpe und elektrischen Heizelementen, eine Zusatzheizung kann mit Biodiesel oder Pflanzenöl betrieben werden.

Unter realistischen Bedingungen reichen die Akkus im Dach des MAN-Busses für 200 Kilometer, der Stromer soll auch auf der Linie 230 nach Braunschweig fahren. Auch im Schulbusverkehr soll der E-Bus zum Einsatz kommen. Nach der morgendlichen Fahrt wird der Akku über Mittag auf dem Gelände der WVG mit Ökostrom der LSW wieder aufgetankt – und surrt dann nachmittags wieder zu den Schulen.

Von Christian Opel