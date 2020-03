Erster Corona-Fall bei der Wolfsburger Polizei

Wolfsburg

Nach dem Krankenhaus ist das Coronavirus jetzt auch bei der Wolfsburger Polizei angekommen. Wie die Inspektion am Dienstag mitteilte, hat sich ein Wolfsburger Polizeibeamter mit der neuartigen Lungenkrankheit angesteckt. Er wurde am Montag positiv auf das Virus getestet.

Dienstumfeld wurde ebenfalls getestet

Der Infizierte befindet sich in häuslicher Quarantäne. „Sein unmittelbares dienstliches Umfeld wurde ebenfalls aus dem Dienstbetrieb herausgenommen“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Zudem wurden die Kontaktpersonen nun ebenfalls auf das Virus getestet. Ergebnisse sollten schon am Mittwoch vorliegen, so Figge. Danach wisse man genauer, wie es weitergeht. Eventuell seien weitere Tests von Polizeibeamten nötig.

Die Polizei Wolfsburg sei auf diesen Fall aber vorbereitet. Niemand müsse sich Gedanken um die Sicherheit in der Stadt machen. „Wir strukturieren jetzt Personal intern etwas um, der Dienstbetrieb läuft ganz normal weiter“, versichert Figge.

Notfallplan steht

Die Polizeiinspektion hatte schon zu Beginn der Krise ein Notfallmanagement entworfen. Dieser sieht genau solche personellen Umschichtungen bis hin zu Schließungen von kleineren Dienststellen vor – angefangen im Landkreis Helmstedt. Zudem habe die polizeiliche Präsenz und Prävention bei personellem Engpass oberste Priorität. Ermittlungen müssen dann erstmal hinten anstehen, erklärte jüngst Polizeichef Olaf Gösmann.

Um eine Ausbreitung des Virus innerhalb der Polizei zu verhindern, wurden ebenfalls einige Vorkehrungen getroffen. Fortbildungen und Dienstreisen sind abgesagt, Besprechungen auf ein Minimum reduziert. Die Beamten benutzen nur noch die Hintertür zur Wache, im Dienst tragen sie Einmalhandschuhe und sowohl auf der Wache als auch auf der Straße werde – wann immer möglich – penibel auf den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern geachtet.

