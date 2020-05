Premiere fürs Wolfsburger Autokino: Das müssen Besucher beachten

Wolfsburg

Der Countdown läuft: Am Donnerstag startet in Wolfsburg das erste Autokino auf dem BauKing-Parkplatz im Vogelsang. Die Bühne steht schon, doch die Leinwand und die Scheinwerfer für die Autodisco fehlen noch. Zur Event-Reihe gehören neben Kinofilmen auch Comedy- und Partyabende – alles im Auto versteht sich.

Das Event ist der Corona-Pandemie zu verdanken. Weil Diskotheken und Kinos noch geschlossen haben, es aktuell keine Kulturevents gibt, haben die Wolfsburger Simon Jetzke (DJ), Leif Boltz (Delphin-Kino-Chef), Jan Schroeder (Esplanade-Chef) und Heiko Meyer (DM Elektronik) die Autokino-Reihe ins Leben gerufen. Sie stecken mitten im Aufbau. „Neben der ganzen Organisation kümmern wir uns um die viele Fragen, die die Wolfsburger gerade haben“, sagt Simon Jetzke.

Anzeige

The Disco Boys legen auf

Das Programm über Pfingsten hat es in sich: Highlight dürfte die Party am Sonntagabend, 31. Mai, sein. Die „Disco Boys“ legen gemeinsam mit DJ Simon Jetzke auf. Das Hamburger DJ-Duo landete mit dem Song „For You“ einen Mega-Hit. Raphael Krickow und Gordon Hollenga spielen in Wolfsburg ihre „Lockdownbeats“, eine Mischung aus Disco-Klassikern und modernen House-Songs.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Autokino: So ähnlich wird’s in Wolfsburg auch aussehen. Quelle: Michael Franke

Nach dem Kino beginnt die Disco

Der Hollywoodstreifen „Joker“ mit dem Schauspieler Joaquin Phoenix flimmert am Donnerstag und Freitag über die Leinwand. Nach der Kino-Vorstellung am Freitag machen die Kinobesucher den Parkplatz frei für die ersten Autodisco-Gäste. Unter dem Party-Motto „80er und 90er“ feiert DJ Stoki mit den Besuchern. Auf den Anblick der Autos freut sich der Esplanade-Chef Schroeder: „Ich erwarte natürlich, dass die Wolfsburger sich und ihre Autos dekorieren, als würden sie in einen Club gehen.“

Ein Film ist bereits ausverkauft

Nicht nur die Veranstalter freuen sich aufs Autokino, auch die Wolfsburger können es kaum erwarten. Das lässt sich am Ticketverkauft, der gut anlaufe, ablesen. Der Film „Das perfekte Geheimnis“ – zu sehen am Samstag – ist bereits ausverkauft. Auch für die Disco-Veranstaltungen wurden schon über 50 Tickets verkauft. Auf dem Parkplatz ist Platz für 70 Autos, in jedem Auto dürfen Personen aus zwei Haushalten sitzen. „Daher sollten sich Interessierte beeilen und schnell eine Karte buchen“, sagt Leif Boltz.

Diese Filme werden im Wolfsburger Autokino gezeigt:

Programm zum Auto-Kino Am Donnerstag, 28. Mai, und Freitag, 29. Mai, läuft der Film „Joker“. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, der Film beginnt um 20.30 Uhr. Nach der Vorstellung am Freitag beginnt die 80er- und 90er-Party um 23 Uhr. Der Film „Das perfekte Geheimnis“ wird am Samstag, 30. Mai, um 20.30 Uhr gezeigt. Anschließend ist wieder Autodisco, um 23.30 startet Funky Car Parade mit ZweiklangTon. Am Sonntag, 31. Mai, wird um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr der Kinderfilm „Trolls“ abgespielt. Am Abend legen „The Disco Boys“ mit Simon Jetzke auf, Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Wolfsburger DJ heizt von 19 Uhr bis 20.30 Uhr ein, von 20.30 Uhr bis 22 Uhr legt das berühmte DJ-Duo auf. Am Pfingstsonntag gibt es ab 23 Uhr eine Horrornacht mit dem Streifen „Suspiria“. Pfingstmontag wird „Shawn das Schaf – Ufo Alarm“ um 13.30 Uhr gezeigt und um 16.30 Uhr „A Star Is Born“. Anschließend treten die Comedians Niklas Siepen, Samed Warug und Jan Friedrich auf.

Tickets mit QR-Code werden online bestellt

Das Programm wird auf der Internetseite des Delphin-Kinos veröffentlicht. Aut der Internetseite www.delphin-palast.de gibt es auch die Tickets zu kaufen, die per E-Mail versendet werden. Bei einer Bestellung können nur Tickets für ein Auto gebucht werden, dabei müssen für eine Veranstaltung mindestens zwei Tickets gebucht werden. Weiterhin müssen die Veranstaltungen separat bestellt werden.

Für die Kinofilme sind das 12,50 Euro, jedes weitere Ticket kostet sechs Euro. Die Disco-Veranstaltungen am Freitag und Samstag kosten für zwei Besucher zehn Euro, jeder weitere Gast zahlt fünf. Die Highlight-Veranstaltung mit „The Disco Boys“ kostet für zwei Personen 24,50 Euro, weitere Tickets zehn Euro. Die Comedians können für 15 Euro angeschaut werden, jedes weitere Ticket kostet fünf Euro. Damit das Ticket kontaktlos entwertet wird, sind die Eintrittskarten mit einem QR-Code versehen. Somit können sie durch die geschlossene Fensterscheibe gescannt werden.

Chips und Popcorn können gebucht werden

Zu den Tickets können verschiedene Menüs mit Delphin-Popcorn, Chips, Softdrinks, aber auch mit Champagner, Erdbeeren und Corona-Bier erworben werden. Dabei muss mindestens ein Paket mit Getränken und Snacks gebucht werden, unabhängig von der Veranstaltung. „Bei den großen Paketen gibt es sogar eine Überraschung, aber eigene Sachen können zusätzlich mitgebracht werden“, betont Schroeder. Diese Pakete werden von den Organisatoren selber zusammengestellt und am Eingang mithilfe eines Hakens kontaktlos in das Auto gehoben, wie bei einem Drive-In-Schalter. Das Verlassen des Fahrzeugs ist nur in Ausnahmefällen gestattet, zum Beispiel für den Gang zur Toilette. In diesem Fall gilt auf dem Gelände auch Maskenpflicht.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig