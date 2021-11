Erste Ratssitzung in Wolfsburg verlief ruhig – aber unterschwellig brodelt es

Wolfsburg

Die Fronten dürften jetzt eindeutig geklärt sein im neuen Rat der Stadt Wolfsburg. Die Fachausschüsse sind verteilt, die Ämter vergeben und der neue Oberbürgermeister Dennis Weilmann wurde von Ursula Partzsch-Asamoah, die zwar neu in der Politik aber trotzdem die Älteste des Gremiums ist, vereidigt. Die allererste Sitzung im Spiegelsaal des CongressParks verlief ruhig und gelassen. Dabei war die Stimmung unter der Oberfläche nicht unbedingt friedlich.

„Lassen Sie uns respektvoll miteinander umgehen“, hatte Dennis Weilmann zu Beginn an alle gewandt appelliert. Streit sollte immer mit der Bereitschaft verbunden sein, die Entscheidung der Mehrheit zu akzeptieren.

„Streit ist notwendig, aber er sollte sachlich sein“, mahnte Dennis Weilmann, Wolfsburgs neuer Oberbürgermeister, die Mitglieder des Rates zu Beginn der ersten Sitzung. Quelle: Roland Hermstein

So musste die AfD-Fraktion gleich zu Beginn akzeptieren, dass Ralf Krüger (SPD) trotz ihrer Gegenstimmen zum dritten Mal in Folge zum Ratsvorsitzenden gewählt wurde. Und sie musste akzeptieren, dass alle ihre Anträge zur Organisation der Fachausschüsse ohne weitere Worte von allen anderen abgelehnt wurden.

AfD ärgert sich über abgeschmetterte Anträge

Welche Ausschüsse es geben wird, das war am Tag zuvor in einer nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses mit den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt worden. AfD-Fraktionschef Thomas Schlick aber war mit diesen Entscheidungen nicht zufrieden und wollte das offensichtlich auch der Öffentlichkeit mitteilen. Seine Wünsche: Zusätzliche Einrichtung eines Ausschusses für politische Mitbestimmung in Personalangelegenheiten, die Einbindung von Kindern und Jugendlichen mit beratender Funktion in Fachausschüssen, Zuordnung des Bildungshauses zum Kultur- statt zum Schulausschuss und keine Verkürzung der Fraktions-Redezeiten im Rat.

Auf Dezember verschoben wurde die Entscheidung über drei Anträge von Bastian Zimmermann (Die Linke) – es gebe da noch Beratungsbedarf, so Sandra Straube (PUG). Zimmermann bat unter anderem darum, ihm ein Rederecht in Fachausschüssen einzuräumen, wenn er einen Antrag stellt, der einem Gremium zugewiesen wird, zu dem er keinen Zugang hat. Ohne Fraktion steht ihm nämlich nur ein Grundmandat in einem einzigen Ausschuss zu. Er wählte den Bau- und Planungsausschuss.

Ein wenig Missmut gab es auch in der Gruppe Grüne-FDP/Volt. Die hat durch den Zusammenschluss einen Sitz mehr als die PUG-Fraktion. Die Hoffnung, dass ihnen deshalb einer von drei Vize-OB-Posten zufallen würde, mussten die Mitglieder aber fahren lassen: Die Posten gingen an CDU (Angelika Jahns), SPD (Ingolf Viereck) und PUG (Andreas Klaffehn). Die Grünen Jens Hortmeyer und Andreas Geiger enthielten sich demonstrativ bei der Abstimmung.

Abstimmung: Bei fast allen Beschlüssen war sich der Rat einig – vor allem bei der Ablehnung der AfD-Anträge zur Organisation der Fachausschüsse. Quelle: Roland Hermstein

Bei der Besetzung der zwölf Fach-Ausschüsse ging die Rechnung der Gruppe aber auf. Marco Meiners (FDP) leitet den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit; Jens Hortmeyer (Bündnis90/Die Grünen) den für Strategie, Wirtschaft und Digitales. Vier Ausschuss-Vorsitze gingen an die CDU (Finanzen: Werner Reimer, Planung/Bau: Kai Kronschnabel, Sport: Robin Scheil, Migration und Integration: Peter Kassel). Ebenfalls vier gingen an die SPD (Schule und Bildung: Dr. Christa Westphal-Schmidt, Soziales und Gesundheit: Immacolata Glosemeyer, Klinikum: Ursula Partzsch-Asamoah und Jugendhilfe: Falko Mohrs). Zwei gingen an die PUG (Bürgerdienste und Feuerwehr: Andreas Klaffehn, Kultur: Sandra Straube). Bei der Auslosung der Besetzung von Fachausschuss-Sitzen mit beratender Funktion durch Bürger oder Bürgerinnen ohne Ratsmandat hatte die SPD sechsmal Glück und die PUG dreimal. Außerdem ging ein Verwaltungsausschuss-Sitz per Los an Sandra Straube.

Was wird aus der Bauoffensive?

Die erste Bürgersprechstunde nutzte unter anderem Dr. Udo-Willi Kögler. Er wollte wissen, ob die Bau-Offensive unbedingt mit so hohem Tempo weitergeführt werden muss. OB Weilmann blieb unkonkret: „Wir werden weiterhin viel tun müssen, wir werden aber auch nachsteuern“, sagte er.

Von Andrea Müller-Kudelka