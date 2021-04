Wolfsburg

Die Inzidenz in Wolfsburg ist weiter gesunken auf nun 151,2. Die Stadt meldete von Mittwoch auf Donnerstag 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Eine weitere gute Nachricht kommt vom Land: Das Impfzentrum im Congresspark soll eine erste Lieferung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalten. Das Vakzin des US-Pharmakonzern ist schon nach der ersten Impfung vollständig wirksam.

Vakzin von Johnson & Johnson soll Impfkampagne beschleunigen

Neben Wolfsburg erhalten vier weitere Regionen in Niedersachsen mit hohen Infektionszahlen den Impfstoff: Vechta, Salzgitter, Delmenhorst und Peine. „Ziel ist es, die Menschen in diesen von der Pandemie besonders betroffenen Regionen noch schneller als bislang mit Impfungen zu versorgen und den Schutz der Bevölkerung kurzfristig zu erhöhen“, erklärte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Donnerstag.

Auch VW will mit Impfungen für die Beschäftigten die Impfkampagne voranbringen. Allerdings fehlt noch ausreichend Impfstoff. Nur bei VW in Sachsen wird bereits geimpft, das Unternehmen dort ist Teil eines Pilotprojekts in Kooperation mit dem DRK. Die Gesamtzahl der Infizierten in Wolfsburg beläuft sich mittlerweile auf 3423, davon gelten 3035 als genesen, 81 sind verstorben. Laut der Stadt gibt es derzeit 335 laufende Corona-Fälle in Wolfsburg.

