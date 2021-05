Erste Hinweise nach Angriff auf Mädchen am Salzteich

Wolfsburg

Eine Ermittlungsgruppe für Jugendkriminalität bei der Polizei Wolfsburg sucht nach zwei Männern, die eine 13-Jährige am Salzteich angegriffen haben. Sie hatten das Mädchen schwer verletzt. Die Ermittler hatten nach dem Vorfall am vergangenen Dienstag eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter herausgegeben. „Wir haben Zeugenhinweise bekommen, die nun ausgewertet werden“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Unklar ist weiterhin, warum die 13-Jährige angegriffen wurde. Bisher hält sich die Polizei zu weiteren Details bedeckt. Die gute Nachricht: Inzwischen befindet sich die junge Wolfsburgerin auf dem Weg der Besserung und konnte das Klinikum verlassen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Das Kind war am Dienstagnachmittag auf dem Weg am Salzteich in der Nähe des Stettiner Rings unterwegs, als zwei Unbekannte sie unvermittelt angriffen. Dabei erlitt die 13-Jährige schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum gebracht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Täter trugen beide Kapuzenpullover

Gesucht werden zwei männliche Täter, die etwa 180 Zentimeter groß und circa 18 Jahre alt sind. Einer hatte kurzes, blondes Haar und blaue Augen. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Der andere Täter hatte dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart und war mit einem grünen Kapuzenpullover und dunkler Jeans bekleidet. Er hatte eine Bierflasche in der Hand. Beide Täter trugen einen Nasenmundschutz vor dem Gesicht. Einer von ihnen soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter Tel. (05361) 46 460 entgegen.

Von Christian Opel